Eberbach. (pol/mare) Wieder einmal jagt die Eberbacher Polizei einen Graffiti-Sprayer. Wie die Beamten mitteilen, hinterließ der Sprayer gleich mehrere Spuren.

Der Unbekannte war demnach zwischen Samstag und Montag zwischen Bahnhof und Gymnasium am Werk. Hier besprühte er 40 verschiedene Bereiche im und rund um den Bahnhof bis hin zur Sporthalle des Hohenstaufen-Gymnasiums. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Spur der Beschädigungen mit einer silbernen Sprayfarbe zieht sich vom Parkplatz vor dem Bahnhof, wo ein abgestellter Verkaufswagen besprüht wurde, über die Bahnhofsvorhalle, die Bushaltestelle, die Unterführung zu den Gleisen, die beiden Wartehäuschen auf dem Bahnsteig, einen Snack-Automaten bis hin zur Sporthalle. In der Unterführung wurden auf dem asphaltierten Fußweg 13 Graffitis, stehend aus den ineinander verschlungenen Buchstaben "C" und "A" angebracht. An zahlreichen Stellen tauchten zudem der Schriftzug "Cesar und Zombies" auf. An der Sporthalle wurde zudem ein pinkfarbenes Graffiti festgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach melden.