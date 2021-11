Eberbach (fhs) Bis 26. November kann sich jede(r) Eberbacher Bürger(in) anmelden zur "Bürgerwerkstatt Klimaschutz". Sie findet am 10./11. Dezember in der Stadthalle statt. Mit angeregt hat diese öffentliche Beteiligungsform am Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden, die Klimainitiative Eberbach. Sprecher Katharina und Stefan Klein formulieren dazu konkrete Erwartungen:

Sind Sie unter den bisher 23 Angemeldeten?

Wir haben die Anfrage des Vereins Mehr Demokratie, der an uns herangetreten ist, der Stadt weitergegeben und helfen auch bei der Organisation. Deswegen sind wir da nicht mitgezählt, da wir sowieso dabei sind, allerdings als ganz normale Teilnehmer.

Herr Krenzer vom Verein "Mehr Demokratie" sagt, es gehe darum, gemeinsam eine Vision zu entwickeln. Wie wäre die für Eberbach?

Die große Vision hat der Gemeinderat ja schon mit seinem Grundsatzbeschluss "Klimaneutralität bis 2035" benannt. Grundthema dabei ist ja, dass wir unseren Kindern eine ordentliche Welt hinterlassen. Das ist abstrakt. In Eberbach könnte das sein, dass man seine Kinder sicher mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen kann, dass wir den größten Teil unserer Energie selbst erzeugen, oder dass wir in jedem Alter selbstständig mobil sein können, auch ohne ein eigenes Auto. Kein eigenes Auto zu haben heißt ja nicht, dass man kein Auto mehr benutzt. Mobilität geht ja vielfältiger etwa mit Bus und Bahn, Carsharing- oder Bürgerbusmodellen. Eine Vision für den Weg, wie man da hinkommt, wäre, dass Bürger, Unternehmen und Verwaltung da Hand in Hand arbeiten, so dass was entsteht, wie man das nach Naturkatastrophen immer sieht, wo erst mal alle anpacken.

Wer vorab Details zu Klimaschutzaspekten wissen will, dem riet Krenzer, sich im Internet zu informieren. Welche Möglichkeiten zum Vorbereiten der Bürgerwerkstatt sehen Sie?

Grundsätzlich braucht es vorab gar keine Vorbereitung, jeder kann so kommen. Die Veranstaltung ist so konzipiert, dass es dort alle Infos gibt, um mitreden zu können. Wer dennoch vorab etwas lesen möchte – ich bin ein Freund von Büchern wie etwa "Kleine Gase, große Wirkung. Der Klimawandel" von David Nelles und Christian Serrer oder "Erneuerbare Energien zum Mitreden und Verstehen" der Autoren Christian Holler und Joachim Gaukel mit Harald Lesch und seinem Sohn Florian. Aber im Internet gibt’s etwa die Plattform "www.klimafakten.de". Und da ist das Klimaschutzkonzept der Stadt Eberbach von 2012, das man unter www.eberbach.de unter "Klimaschutz" als 205-seitiges pdf-Dokument einsehen kann – da steht schon sehr viel drin. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, es ist deswegen nicht veraltet.

Kennen Sie das "Handbuch Klimaschutz" von Karl-Martin Hentschel ?

Ja, das wäre auch noch ein Buchtipp..

Um "nicht wieder bei Null zu beginnen" (so Ulrike Oemisch vom Institut für Partizipative Gestaltung): worauf kann Eberbach bereits jetzt aufbauen?

Das erwähnte Eberbacher Klimaschutzkonzept von 2012 ist eine der älteren Grundlagen. Und wir haben da die Arbeit der zwei Klimaschutzmanagerinnen Janine Weiß und Alexa Kern, die Teilnahme am European Energy Award und den Maßnahmenplan. Im übrigen gibt’s auch schon im Rhein-Neckar-Kreis Strukturen. Die Kimanager der Gemeinden sind gut vernetzt, und es gibt die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA) in Heidelberg sowie eine ganze Reihe weiterer Institutionen, die man nur ansprechen muss, wenn man beim Klimaschutz Unterstützung haben möchte.

Welche Fragen müsste die Bürgerwerkstatt denn aus Ihrer Sicht behandeln und beantworten?

Allgemein sollten möglichst konkrete Fragen behandelt werden: Wie bekommen wir es hin, dass wir Fotovoltaik auf die Dächer bekommen? Welche Strukturen braucht es, dass die Leute von der Ölheizung wegkommen und dass sie ihre Häuser und Gebäude dämmen lassen? Wie wollen wir den zur Verfügung stehenden öffentlichen Raum aufteilen und nutzen? Und was wird von wem in welcher Reihenfolge angegangen und umgesetzt?

Welche Arbeitsgruppen könnten Sie sich zur Bürgerwerkstatt vorstellen?

Ich denke da an Energie, Verkehr, Gebäude und vielleicht persönlicher Konsum. So wie ich das verstehe, wird ein Teil vorgegeben und ein Teil wird während der Veranstaltung entstehen.

Gibt es denn schon jetzt hervorgetretene Ansprechpartner in der Stadt?

Ich fände es schön, wenn beispielsweise jemand vom NABU, von der Radinitiative oder vom "Grünen Gockel" der evangelischen Kirchengemeinde an der Bürgerwerkstatt teilnimmt, auch von den Leuten, die Energieberatung machen wie etwa Kerstin Thomson oder Thomas und Gregor Schlachter. Schön wäre auch, wenn von den beiden Windkraftinitiativen von der Pro- wie auch von der Contra-Seite jemand kommt. Aber auch diejenigen, die nicht zu den üblichen Verdächtigen beim Thema gehören: Sportvereine, EG oder auch Vertreter der größeren Unternehmen.Ich würde mir wünschen, dass man mit möglichst vielen Leute miteinander ins Gespräch kommt, egal, ob kontrovers oder nicht.

Wie kann man der Gefahr vorbeugen, dass die Bürgerwerkstatt nicht nur eine reine Diskussionsveranstaltung wird?

Ich verbinde mit der Veranstaltung die große Hoffnung, dass was Konkretes entsteht. Das CO²-Budget ist sehr abstrakt. Solaranlagen aufs Dach oder mehr Radfahren dagegen konkret. Wichtig ist, dass wir auf der Bürgerwerkstatt konkrete Vereinbarungen festlegen: wie kommen wir handfest zum Ziel der Klimaneutralität 2035? Und dass man genau weiß: wer macht das, wann und mit welchem genau gesteckten Ziel?

Info: Anmelden zur Bürgerwerkstatt am 10./11. Dezember können sich Interessenten bis 26. November unter Telefon 06271/87209 oder auch per E-Mail via klimaschutz@eberbach.de.