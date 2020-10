Eberbach. (fhs). Eine Wahl mit nur einem Kandidaten auf dem Stimmzettel _ ist das überhaupt eine demokratische Wahl? Ja, sie ist eine. Und haben Eberbachs Wahlberechtigte überhaupt eine Alternative? Ja, es gibt Alternativen, aber man sollte sich dabei fragen, was man mit seiner Wahlentscheidung möchte. Tatsache ist, dass eine andere Person als die auf dem Stimmzettel angegebene nur unter außergewöhnlichen Umständen eine Chance hat, die erforderliche Stimmenmehrheit zu erhalten.

Auf dem blauen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag, 18. Oktober, stehen der Name Peter Reichert sowie eine Freifläche, in die man – falls gewünscht – einen anderen Namen eintragen kann.

Achtung: bei nur einem Namen auf dem Stimmzettel wird ein unverändert abgegebener Stimmzettel (also auch ohne Kreuzchen hinter dem Namen) ebenfalls als Stimme für den Alleinbewerber gewertet.

Landratsamtssprecherin Silke Hartmann übermittelt auf Anfrage die Fachauskunft des Kreis-Kommunalrechtsamts: Der Wähler hat bei der Briefwahl oder beim Urnengang in einem der drei Wahllokale (Mensa Steigeschulzentrum, Rathaus-Foyer und Halle Dr.-Weiß-Schule) verschiedene Möglichkeiten: zuallererst kann man sich entscheiden, zur Wahl zu gehen oder eben nicht. Eine niedrige Wahlbeteiligung gilt bei Alleinkandidaturen als Unzufriedenheitsbarometer. Hat man sich entschieden, die Stimme abzugeben, kann der Wähler dem Alleinbewerber seine Stimme geben oder eben nicht.

Die Details dazu regeln die Paragrafen 19, 23 und 24 des Kommunalwahlgesetzes. Verändert jemand seinen vorgedruckten Stimmzettel, gilt laut Kommunalrechtsamt Folgendes: Durchstreichen oder ablehnende Kommentare gelten als ungültige Stimmen. Positive Kommentare können hingegen als gültige Stimmabgabe gewertet werden. Darüber entscheidet der jeweilige Wahlvorstand, im Eberbacher Fall die Gemeindewahlkommission unter Vorsitz von Anke Steck von der Stadtverwaltung.

Bei der Möglichkeit, einen anderen Namen einzutragen, zählt diese Stimme, wenn die eingetragene Person die Wählbarkeitsvoraussetzungen des Paragrafen 46 der Gemeindeordnung erfüllt (deutsch oder EU-Bürger, 25 bis 68 Jahre, Eintreten für freiheitlich demokratische Grundordnung). Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. 2012 waren 11.190 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. Davon machten 7.110 Gebrauch, gültige Stimmen waren 7.075. Mit 4.545 Stimmen erzielte Bewerber Reichert unter damals sechs Kandidaten 64,24 Prozent;

Am Sonntag sind nach heutigem Tagesstand 11.396 Bürger wahlberechtigt. Je nach Höhe der Beteiligung ist eine entsprechend vierstellige Stimmenzahl für eine Mehrheit im ersten Wahlgang erforderlich. Für die Briefwahl haben zum Stand gestern 3.153 Wahlberechtigte einen Wahlschein beantragt. Bislang sind davon 1.877 Wahlbriefe wieder eingegangen – 16,5 Prozent aller Wahlberechtigten und 59,5 Prozent der bisherigen Briefwahlantragsteller.

2012 waren neben den offiziellen Bewerbern als zusätzliche Namen auf den Stimmzetteln eingetragen worden (in Klammern die Stimmenzahlen) Lothar Banspach (2), Michael Rupp (1), Adolf Schulz (1) , Alfred Nowotny (1) , Bernhard Walter (1), Sebastian Galm (1), Elvira Müller (1) und Uli Hoeneß (1). In Sozialen Netzwerken stellten Diskussionsteilnehmer die Frage, wieso keine der politischen Gruppierungen wie CDU, SPD oder AGL nicht wenigstens einen Zählkandidaten aufgeboten haben. Die Freien Wähler unterstützen Reichert.

Es ist in Baden-Württemberg ein seltener Ausnahmefall, dass bei einer Wahl eine Person in das Amt gewählt wurde, die zuvor nicht auf dem Stimmzettel stand. Die sagt Carsten Dehner, Sprecher im baden-württembergischen Innenministerium. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Albstadt (Zollernalbkreis) 2015 etwa standen auf dem Stimmzettel namentlich aufgelistet als Kandidaten der Amtsinhaber und ein Mitbewerber (Jürgen Gneveckow und Reiner Stegmüller). Im ersten Wahlgang setzen so viele Wähler den Namen einer dritten Person (Klaus Konzelmann) auf ihren jeweiligen Stimmzettel, dass mangels Mehrheit im ersten ein zweiter Wahlgang erforderlich wurde. Für diesen bewarb sich der Drittgenannte offiziell als Kandidat und wurde dann auch gewählt.

Laut Ministeriumssprecher Dehner kommt es auch vor, dass auf Stimmzetteln in kleinen Gemeinden mit ihren ehrenamtlichen Bürgermeistern gar kein Name steht. Das war etwa 2017 in Tunau (Kreis Lörrach, 157 Wahlberechtigte) der Fall. Durch Verständigen der Wähler auf eine Person (Dirk Pfeffer) ist diese dann auch gewählt worden.