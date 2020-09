Eberbach. (fhs) Die bevorstehende Eberbacher Bürgermeisterwahl wird dieses Mal unter Corona-Bedingungen stattfinden. Wie bereits berichtet, wird es nur drei Wahlbezirke geben. Der Gemeindewahlausschuss ruft zudem dazu auf, noch mehr als sonst die Möglichkeit zur Briefwahl zu nutzen.

Bei der Stimmabgabe am Sonntag, 18. Oktober werden die drei Wahlräume der Wahlbezirke so eingerichtet, dass insbesondere der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen als dem eigenen Haushalt angehörigen Personen eingehalten werden kann.

Hintergrund Am Dienstag tagt der Wahlausschuss - Bekanntgabe der Bewerber Wer alles bei der Bürgermeisterwahl am 18. Oktober kandidiert, ob die Bewerber auch zugelassen werden und weitere Details zur Wahl - das alles ergibt sich heute aus der Sitzungs des Wahlausschusses. Er tagt am Dienstag, 22. September, ab 14 Uhr öffentlich im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses. Nach Ablauf [+] Lesen Sie mehr Am Dienstag tagt der Wahlausschuss - Bekanntgabe der Bewerber Wer alles bei der Bürgermeisterwahl am 18. Oktober kandidiert, ob die Bewerber auch zugelassen werden und weitere Details zur Wahl - das alles ergibt sich heute aus der Sitzungs des Wahlausschusses. Er tagt am Dienstag, 22. September, ab 14 Uhr öffentlich im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist gestern Abend um 18 Uhr hatte Wahlausschussvorsitzende Anke Steck nochmals den Rathaus-Briefkasten kontrolliert, aber kein weiteres Schreiben zu den zwei bisher eingegangenen Bewerbungsumschlägen vorgefunden.

[-] Weniger anzeigen

Um Begegnungsverkehr zu vermeiden, werden die Wahlräume getrennte Zu- und Ausgänge haben. Eben weil wegen des Mindestabstandsgebots Wahlräume eine entsprechende Größe haben müssen, können für die weiter mögliche direkte Stimmabgabe in einem Wahllokal ausnahmsweise nur jene drei Wahlbezirke im Stadtgebiet eingerichtet werden.

Die Verwaltung hat sich bemüht, die Entfernung des bisherigen, regelmäßigen Wahlraums zum neuen Wahlraum möglichst kurz zu halten. Die neue Aufteilung sieht nun vor:

Wahlbezirk Steigeschulzentrum: Wahlberechtigte, die bisher bei Wahlen in die Realschule, Steigeschule, und ins Turnerheim gingen, sowie Wahlberechtigte aus Friedrichsdorf und Badisch-Schöllenbach, können im Wahlbezirk mit dem Wahlraum Mensa Steigeschulzentrum, Steigestraße 105/1 ihr Kreuzchen machen gehen.

Wahlbezirk Rathaus: Wahlberechtigte, die das bislang im Vereinsheim KG Kuckuck, bei den Stadtwerken, im Rathaus oder Berufsschulzentrum Theodor-Frey-Schule machten, sowie Wahlberechtigte aus Brombach, gehören am 18. Oktober zum Wahlbezirk mit Wahlraum Rathaus (Foyer), Leopoldsplatz 1.

Wahlbezirk Dr. Weiß-Schule:Und alle, die bisher ihre Stimme in den Wahlräumen Dr. Weiß-Schule (Foyer) und Katholischer Kindergarten St. Maria (Gymnastikraum und Foyer) abgegeben haben, sowie Wahlberechtigte aus Lindach, Pleutersbach und Rockenau zählen jetzt zu Wahlbezirk und Wahllokal Mehrzweckhalle Dr. Weiß-Schule, Brückenstraße 20.

Diese Änderung der gewohnten Wahllokale steht auch noch mal auf der Wahlbenachrichtigung mit dabei. Dieses Schreiben geht jedem Wahlberechtigten rechtzeitig vor der Wahl automatisch zu und informiert über den am 18. Oktober zur Bürgermeisterwahl individuell geltenden Wahlbezirk mit dem jeweiligen Wahlraum. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass alle drei Wahlräume rollstuhlgerecht sind.

Die Stadt Eberbach bittet die Wahlberechtigten ausdrücklich darum, von ihrer Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl Gebrauch zu machen. Das soll dazu beitragen, die Anzahl der persönlichen Kontakte am Wahltag sowie das damit verbundene Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Info: Wie man die Unterlagen zur Briefwahl beantragt und wie diese abläuft, sehen Sei hier.