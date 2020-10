Eberbach. (fhs) Der Bürgermeisterwahlkampf mit nur einem Kandidaten, Amtsinhaber Peter Reichert, verläuft schleppend. Im Stadtbild hängen Wahlplakate, Reichert verteilt Prospekte, und im Internet ist die Webseite www.bm-reichert.de und sein Facebook-Account. "bürgermeister peter reichert".

Die Stadtverwaltung hat jetzt mitgeteilt, dass am Wahlsonntag, 18. Oktober, das Wahlergebnis noch im Entstehungsprozess auf der Stadt-Homepage www.eberbach.de veröffentlicht wird. Es kann zwischen Gesamtergebnis und einzelnen Wahlbezirksergebnissen gewählt werden.

Angezeigt werden soll jeweils schon der aktuelle Auszählungsstand. Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, dieses Angebot zu nutzen. Das soll einerseits die Interessierten informieren, aber auch Infektionsschutz bieten. So muss man nicht ins Rathaus, in dem bei Wahlen bisher im Foyer und im Horst-Schlesinger-Saal Ergebnislisten aushingen und Bildschirme/Beamer Daten anzeigten. Wegen der Pandemie ist die Anzahl der Besucherplätze im Rathaus begrenzt. Zugang zum Schlesinger-Saal (nur mit Maske) ist am 18. Oktober ab 17.30 Uhr über den Haupteingang möglich.

Bei Gesprächen in der Stadt und in Sozialen Netzwerken wird derzeit beklagt, dass es keine Wahlalternative gibt. Manche erörtern, ob und welche Namen man auf den Stimmzettel notieren könnte.

Wichtig ist bei so einer rechtlich zulässigen Überlegung, dass die- oder derjenige die Anforderungen aus Paragraf 46 der Gemeindeordnung erfüllt, um auch das Amt antreten zu können. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann.

Ein zusätzlich notierter Name müsste mehr Stimmen erhalten als der abgedruckte Einzelkandidat. Bei um die 11.000 Wahlberechtigten müssten dies über 5500 Stimmen sein – oder je nach Wahlbeteiligung entsprechend weniger.