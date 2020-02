Den Rathausschlüssel (in groß und später in klein) übergab Roth an seinen bereits amtierenden Nachfolger Volker Reibold (l.).

Von Felix Hüll

Heddesbach. Verschmitzt lächelnd wie immer auch über den Tag seiner Amtswürden hinaus - so erlebten die Besucher des offiziellen Bürgermeisterwechsels den scheidenden Hermann Roth.

Mit Dankesworten verabschiedeten ihn am Freitagabend bei einer Sondersitzung des Heddesbacher Gemeinderats Landrat Stefan Dallinger, Sieglinde Pfahl vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau, Bürgermeisterstellvertreter Udo Falter, Pfarrer Steffen Banhardt, Thomas Frank vom Kreisfeuerwehrverband, Vereinssprecher Thomas Jackel und vor allem Heddesbachs Bürger. Sie füllten den Saal sogar über den letzten freien Platz dort hinaus.

"Das heute ist die bestbesuchte Gemeinderatssitzung meiner Amtszeit", wandte sich Roth wie gesagt bekanntermaßen verschmitzt lächelnd an die Gäste: "Vieles Gesagte war ein bisschen richtig. Vieles war übertrieben", dankte der viel Geehrte für die Lobreden und nahm den Landrat ins Visier: "Ich hab’ mir vorhin schon überlegt, ob ich dem Herrn Dallinger noch zwei oder drei unerledigte Projekte übergebe ..." bestätigte Roth, was die Laudatoren einer wie die andere über ihn gesagt hatten: "Für das kleine Heddesbach hat er alles getan" (Siglinde Pfahl).

Dallinger blickte zurück: "Es ist auch für einen Landrat nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn er etwa mit dem Heddesbacher Bürgermeister wegen des Zweckverbands fibernet verhandelt und wenn der das Gefühl hatte, es geht dabei nicht richtig für Heddesbach zur Sache ..." Neben dem Lob für Roth gratulierte Dallinger allen Bürgern der kleinsten Kreisgemeinde: Bei zwei Wahlgängen mit 74 und 70 Prozent Beteiligung hätten sie eine "nicht mehr alltägliche" Bereitschaft bezeugt. "Sie in Heddesbach haben gezeigt, dass Sie Interesse haben, wenn ein Drittel aller Bürger die Kandidatenvorstellung besucht."

Bei der Verabschiedung von Heddesbachs Bürgermeister Hermann Roth (l.) lobten viele Redner den scheidenden ehrenamtlichen Rathauschef, wie hier Thomas Jackel als Sprecher der örtlichen Vereine. Fotos: Felix Hüll

"Wir Heddesbacher wollen einen nahbaren, greifbaren Bürgermeister, der mit uns Feste feiert. Gleichzeitig darf er den Überblick nicht verlieren", hatte BM-Stellvertreter Falter zuvor festgestellt. Und: "Hauptziel der Heddesbacher war es schon immer, ihre Selbstständigkeit als kleine Grenzgemeinde zwischen Baden und Hessen zu wahren." Nach den 28 Jahren Amtszeit von Bürgermeister Herwig Klein habe man den damals gerade als Personalverantwortlichen der Weinheimer Firma Freudenberger in Ruhestand getretenen Roth mit Erfolg zur Kandidatur überredet.

Wie gut Heddesbachs Dorfgemeinschaft bis heute zusammenhalte, betonte auch Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl und nannte als Beispiel die Spielplatzaufräumaktion. "Und Du warst der Motor. Viele Sachen brauchen einen Anstoß", wandte sie sich an Roth.

Und den habe er mit seinem Gemeinderat in den letzten acht Jahren immer wieder geliefert. "Du hattest bei den Verwaltungsvorgängen den Menschen im Auge." Dabei stimmten auch die Zahlen: Von 2012 bis 2019 wurden in Heddesbach rund 2.2 Millionen Euro investiert, sanken die Schulden von 114 000 Euro auf 88 000 Euro und stiegen die Rücklagen von 278 000 Euro auf 500 000 Euro, so Pfahl. Dies zeige, dass Roth "mit Herz und Leib dabei" gewesen sei. Zum Übergang in den "Un-Ruhestand" erhielt Roth unter anderem ein Paket für eine Kanadareise.