70 junge Sängerinnen und Sänger des Blue Lake International Choir sind am Freitag vonBürgermeister Peter Reichert im Eberbacher Rathaus empfangen worden und konzertieren am Samstag mit Eberbachs "Voices of heaven" in der Michaelskirche. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) 70 junge Amerikaner des Blue Lake International Choir beschließen in Eberbach ihre jüngste Europatour, die sie seit dem 17. Juni durch Frankreich, Italien Belgien und Deutschland geführt hat. Am Samstag, 7. Juli, ab 20 Uhr kann man die jungen Sängerinnen und Sänger noch einmal bei einem Konzert in der Eberbacher Evangelischen Michaelskirche erleben.

Bei einem Empfang im Eberbacher Rathaus am Freitag würdigte Bürgermeister Peter Reichert die zugrunde liegende Idee des internationalen Jugendaustauschs, die Chordirektor Clayton Parr auch dieses Jahr praktizierte - insbesondere in einer Zeit, in der beim Füllen der Gläser im deutsch-amerikanischen Verhältnis durchaus noch Luft nach oben bestehe.

Seit 1966 ermöglichen regelmäßige Sommercamps US-Schülern und Studenten, Erfahrungen zu machen im "internationalen Verständnis durch die universale Sprache der (Musik)Künste". So zählt auch die 2018er-Europatournee des Blue Lake Choir zu diesen Sommercamps.

Reichert bedauerte, dass die jungen Amerikaner nicht mehr auf die Austauschschüler aus Eberbachs Partnerstadt Ephrata (aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania) trafen, die nach einem dreiwöchigen Aufenthalt bereits am Vorabend abgereist sind. "Sie sind zu Hause eigentlich nur 722 Kilometer von Euch entfernt", wandte sich Reichert an die jungen Leute aus dem US-Bundesstaat Michigan, die in Eberbach jetzt gerade mal etwas über zwei Tage verweilen werden und bei Gastfamilien untergebracht sind.

"Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass Jugendliche sich treffen und austauschen. Das Verhältnis der Politik der Erwachsenen ist derzeit nicht sehr gut. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis untereinander anstreben." Reichert stellte den Amerikanern und ihren Betreuern den Begründer und Ehrenmitglied des Partnerschaftsvereins Eberbach-Ephrata, Robert Moray, vor und wünschte den Jugendlichen, dass sie mit gleichaltrigen Eberbachern viele Menschen kennen lernen und die Kultur kennen und schätzen lernen."

Wer dies bei dem Begegnungskonzert des Blue Lake Jugendchors mit den Eberbacher "Voices of Heaven" am Samstag, 7. Juli, ab 20 Uhr in der Michaelskirche tun möchte, hat Gelegenheit dazu bei einer Auswahl des Programmrepertoires.

Chordirektor Clayton Parr präsentiert in einem Faltblatt unter den drei Kapitelüberschriften "Fenster zu Geschichte", "zur Freiheit" und "zur Gegenwart" verschiedene Kompositionen, von denen die Blue Laker aber nur eine Auswahl vortragen werden, damit die "Voices of Heaven" auch noch zu Wort kommen.