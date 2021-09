Von Felix Hüll

Eberbach. Bei der traditionsreichen Firma Banspach Holzwerk GmbH im Holdergrund ruht der Geschäftsbetrieb. Am 24. November steht der Insolvenzprüfungstermin beim Amtsgericht an. Neun Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren.

Findet sich nicht doch noch in letzter Minute ein Retter, geht das Unternehmen in Liquidation. Diesen Sachstand teilte auf Anfrage die vorläufige Insolvenzverwalterin Sandra Wirtz mit.

Rechtsanwältin Wirtz ist aus der Mannheimer Kanzlei Depré Rechtsanwalts-AG und wurde vom Insolvenzgericht eingesetzt; das Unternehmen selbst wird begleitet von Rechtsanwalt Wolfgang Weingart. Er ist ebenfalls als Insolvenzverwalter erfahren, in diesem Falle wirkt Weingart allerdings als Rechtsbeistand der Paletten produzierenden Fachfirma für Industrieunternehmen. Die Banspach Holzwerk GmbH besteht in dieser Form seit 2016, kann aber auf eine lange Familienfirmengeschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückblicken.

Neun Mitarbeiter hatte Banspach zuletzt – zwei Vollzeitangestellte, fünf Arbeiter und zwei Teilzeitkräfte. Drei Monate hatte das Arbeitsamt mit Insolvenzgeld deren Einkommen abgesichert.

Aber die anhaltende Materialknappheit auf dem weltweiten Holzmarkt, die explodierten Preise für diesen Rohstoff, der Zwang zur Termintreue bei den Aufträgen und eben das Auslaufen des Insolvenzgeldes zählen zu den wichtigsten Gründen, warum Insolvenzverwalterin Wirtz nun auf Einstellen des Geschäftsbetriebes hinwirkte. Aus dem vorläufigen Verfahren schloss sich die eigentliche Insolvenz an. Sie ist zu Anfang September denn auch eröffnet worden. Alle neun Arbeitnehmer wurden freigestellt und unter Einhaltung der Fristen auch gekündigt. Sandra Wirtz: "Der Verlauf im vorläufigen Verfahren war sehr erfolgreich. Die Mitarbeiter und die Geschäftsführung haben allesamt qualitativ hochwertige Leistungen erbracht. Und die Kunden und Lieferanten haben zu jedem Zeitpunkt die Fortführung positiv unterstützt."

Banspachs Hauptkunde habe bis zuletzt seine Unterstützung auch für die Zukunft zugesagt, weil gerade die Qualität der Leistungen ungebrochen gut gewesen sei, und er habe auch die nächsten Jahre mit Banspach weiter zusammen arbeiten wollen. Wirtz: "Übernahmeinteressenten gab und gibt es. Aber die Verhandlungen gestalten sich als sehr schwierig und sind zunächst als gescheitert anzusehen." Die Gespräche dazu müsse man vor folgendem Hintergrund sehen, so Wirtz: "Industrie und Handwerk leiden erheblich unter den zuletzt stark gestiegenen Preisen für Bauholz." Gleichzeitig ziehe der Export von Holz kräftig an, vor allem nach China. Auch wenn aktuell die Holzpreise ein wenig im Sinken begriffen seien, stelle sich die Situation an den Rohstoffmärkten immer noch sehr angespannt dar.

Weil Unternehmen wie Banspach gerade ihren Geschäftserfolg auf "Termintreue" und "Just-in-time"-Lieferungen an Kunden gründeten, mache ihnen die aktuelle Lage den Garaus: rechtzeitiges Anliefern des hierfür benötigten Schnittholzes sei extrem unsicher geworden.

Der am 24. November anstehende Berichtstermin vor Gericht werde nun entscheidend sein für den weiteren Fortgang des Banspach-Verfahrens, so Wirtz.

Sie werde dort über die wirtschaftliche Lage der Firma und ihre Ursachen berichten sowie darlegen, ob Aussichten bestehen, das Unternehmen doch noch im Ganzen oder in Teilen zu erhalten. Wirtz wird zeigen, welche Möglichkeiten für einen Insolvenzplan bestehen und welche Auswirkungen er jeweils für die Befriedigung der Gläubigerforderungen hat.

Die Gläubigerversammlung beschließt dann im Berichtstermin auf der Grundlage dieses Berichtes, ob das Unternehmen Banspach Holzwerk GmbH stillgelegt oder vorläufig fortgeführt werden soll.

Wirtz: "Das Insolvenzverfahren dient der gleichmäßigen Befriedigung der Insolvenzgläubiger." Das gesamte Vermögen unterliege dabei dem "Insolvenzbeschlag". Wirtz als Verwalterin sichert und verwertet dieses Vermögen und verteilt es gleichmäßig an die Insolvenzgläubiger.

Sie haben bis zum Berichtstermin ihre Forderungen angemeldet. Während der weiteren Abwicklungsphase muss Wirtz als Insolvenzverwalterin dann die Beschlüsse der Gläubigerversammlung umsetzen, das vorhandene Vermögen verwerten und die Gläubigerforderungen begleichen.

Wirtz: "Die weitere Verfahrensdauer hängt von verschiedenen Dingen ab: ob und wann vorhandenes Mobiliarvermögen verkauft werden kann, Debitorenforderungen streitig eingezogen werden müssen, Sonderaktiva und Insolvenzanfechtungen auf gerichtlichem Wege zu verfolgen sind, zurückliegende Jahre steuerlich aufgearbeitet werden müssen oder Gläubiger Feststellungsklage gegen das Bestreiten der angemeldeten Forderung einlegen." Das könne durchaus noch einige Jahre in Anspruch nehmen.