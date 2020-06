Eine Kanu-Tour lässt sich auch mit einer Übernachtung in den beiden Tipi-Camps in Haßmersheim und Neckargerach verbinden. Infos bei der Touristikgemeinschaft Odenwald.

Mosbach. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie, die das Leben nach wie vor einschränkt, können viele in diesem Jahr ihren geplanten Pfingsturlaub, vor allem im Ausland, nicht wie geplant umsetzen und verbringen diesen zuhause. "Da der Odenwald, neben vielen schönen Wander- und Radtouren, auch vielversprechende Angebote für Tagesausflügler bietet, lassen sich die freien Tage aber ebenso gut in der Heimat genießen", teilt die Touristikgemeinschaft Odenwald mit.

Wer, natürlich mit dem entsprechenden Abstand, gemeinsame Action sucht, für den gibt es in der Region eine Vielzahl an Möglichkeiten. So stehen Freizeitangebote, die sich normalerweise an größere Gruppen richten, nun auch für Familien offen.

Bei gutem Wetter ist beispielsweise eine Kanu-Tour auf dem Neckar eine schöne Idee. Kanu fahren geht nämlich gut Corona-konform, da sich die Haushalte auf mehrere Kanus aufteilen lassen und die Tour in Eigenregie möglich ist. Hier gibt es mehrere Anbieter beispielsweise in Haßmersheim, Neckargerach und Neckargemünd. Eine Kanu-Tour lässt sich auch gut mit einer Übernachtung in den beiden Tipi-Camps in Haßmersheim und Neckargerach verbinden.

Wer gerne noch actionreicher unterwegs ist, für den gibt es im "Eventure Park" in Mudau viele Erlebnisangebote. Von Geocache über eine Escape Area bis zum Seilgarten werden über die Ferienzeit öffentliche Termine angeboten, denen man sich als Einzelperson oder als Familie anschließen kann. Dies geht natürlich nur mit Voranmeldung, damit auch hier die aktuell geltenden Verordnungen eingehalten werden können.

Denn auch viele Ausflugsziele in der Region haben wieder geöffnet, so dass sowohl für schönes Wetter als auch an Regentagen für Unterhaltung gesorgt ist. So haben unter anderem der Wildpark Schwarzach, die Burg Guttenberg mit der deutschen Greifenwarte und die Burgfeste Dilsberg wieder geöffnet.

Auch der Histotainmentpark Adventon hat wieder seine Tore geöffnet sowie das Römermuseum in Osterburken, das Odenwälder Freilandmuseum in Walldürn-Gottersdorf, das Langbein-Museum in Hirschhorn und zahlreiche weitere Museen in der Region. Ebenfalls sind auch schon die Ausflugsschiffe am Neckar, der Ausflugsverkehr auf der Krebsbachtalbahn und der Rad- und Wanderbus NeO-BUS in die Saison gestartet. Entsprechende Hygiene- und Schutzvorkehrungen wurden getroffen.

Zur Sicherheit empfiehlt es sich immer, vor dem Besuch auf der Website des Ausflugsziels nachzuschauen oder beim Ziel seiner Wahl anzurufen. So erfährt man, welche Maßnahmen gelten und wie die Öffnungszeiten sind. Eine Vielzahl an Ideen also, die Ferien auch zuhause im Odenwald zu verbringen. Da seit Pfingsten die Gastronomie wieder komplett geöffnet hat, ist eine Einkehr zum Abschluss des Ausfluges auch wieder möglich.

Info: Weitere Informationen zu den Ausflugszielen und kostenlose Karten und Broschüren gibt es bei der Touristikgemeinschaft Odenwald, Neckarelzer Str. 7 in Mosbach, unter www.tg-odenwald.de und Telefon (0 62 61) 84 13 90.