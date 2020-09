Von Peter Bayer

Eberbach. Am Sonntag, 20. September, startet für Eberbach zum zweiten Mal die Aktion Stadtradeln. Coronabedingt recht spät, normalerweise erfolgt der Start im Mai. Doch der Rhein-Neckar-Kreis hat für die fast 40 teilnehmenden Kommunen den Zeitraum 20. September bis 10. Oktober vorgegeben, erklärte Julia Scheurich vom Ressort KTS. Ziel ist es auch in diesem Jahr, unterschiedliche Gruppen dazu zu bewegen, sich aufs Rad zu schwingen. Entsprechend breit gefächert ist das Angebot der Tour-Guides, welches diese am Donnerstag im Rathaus vorstellten.

Bereits zum 13. Mal findet die Aktion Stadtradeln statt, gefördert und initiiert vom Rhein-Neckar-Kreis und über das Klima Bündnis. Eberbach macht erst zum zweiten Mal mit. Bei der Premiere im vergangenen Jahr belegte die Stadt Platz sieben unter 36 Kommunen. 23 Teams und insgesamt 214 Personen erradelten 47.605 Kilometer. Bislang ist die Resonanz enttäuschend – 13 Teams und 84 Radler haben sich erst angemeldet. Ziel ist es, noch mehr Erwachsene und Kinder zu motivieren, sich auf ihren Drahtesel zu schwingen. Ob Mountainbike, Rennrad oder auch E-Bike, gemütlich oder sportlich ambitioniert – für alle ist etwas dabei.

Los geht’s am Sonntag, 20. September, mit einer Familientour nach Zwingenberg. "Gerne auch mit Kindern", sagt Helmut Pöckler. Gemütlich sollen die 20 Kilometer zurückgelegt werden, ohne Rennerei. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus, eventuell wird am Naturfreundehaus Zwingenberg eine Pause im Garten gemacht.

Geführte Tagestouren mit genügend Pausen bietet Dr. Gerhard Fischer von der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsvorsorge an. Die erste ist am Mittwoch, 23. September, die 60 Kilometer lange Steinachtaltour mit einer Mittagspause in Schönau. Am Sonntag, 10. Oktober, lädt er ein zur die Tour rund um Heidelberg über eine Länge von circa 50 Kilometer. Beide Touren starten mit einer Zugfahrt ab Eberbach. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Eberbach, Zugfahrt um 9.59 Uhr.

Am Samstag, 26. September, steht die Tour mit dem NeO-Bus nach Mudau, Länge ebenfalls circa 60 Kilometer, auf dem Programm. "Ein Spaß für Leute, die weniger treten wollen", so Fischer. Hier ist Treffpunkt um 10 Uhr ebenfalls am Bahnhof, der Bus fährt um 10.35 Uhr ab. Die Kosten für Zugfahrt und Mittagessen trägt jeder Teilnehmer selbst.

Für die E-Bike-Tour am Freitag, 2. Oktober, ist Treffpunkt um 13 Uhr am Brockenhof in Eberbach. Die 50 Kilometer lange Tour führt über Neckargerach, Aglasterhausen, Schwarzach und Allemühl zurück nach Eberbach.

Am Sonntag, 27. September, gibt es gleich zwei Radtouren. Um 11.30 Uhr startet am Parkplatz Kunstrasenplatz in der Au eine 55 Kilometer lange Mountainbiketour mit Bürgermeister Peter Reichert. "Es ist meine Kuckucksmarkt-Montagstour durch den kleinen Odenwald mit einer Rast", verrät Reichert. Als weiteren Guide konnte die Stadt für dieses Jahr Timo Bracht gewinnen. Der 45-Jährige war einer der erfolgreichsten Triathleten weltweit auf der Langdistanz und zählt mittlerweile zu den führenden Fitness- und Motivationsexperten in seiner Branche. Er bietet eine geführte Rennradtour für geübte Rennradfahrer an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus. Der genaue Verlauf der circa 70 Kilometer langen Tour ist eine Überraschung. Es soll jedoch kein "Ausscheidungsfahren" sein. Man fährt zusammen los und kommt zusammen an", betont er. Spaß, Gesundheit und Natur sollen im Vordergrund stehen.

Die letzte geführte Tour ist am Sonntag, 4. Oktober, eine Mountain-E-Bike Tour mit der Eberbacher Werbegemeinschaft, der Gruppe mit den 2019 meist geradelten Kilometern. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Eberbach, die Länge beträgt circa 65 Kilometer.

Da die Plätze auf maximal zwölf Teilnehmer begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten unter Telefon (0 62 71) 87.242 oder per E-Mail an Eberbach@Stadtradeln.de. Die Teilnahme ist kostenfrei und auf eigenes Risiko, es besteht Helmpflicht. Die Durchführung der Touren erfolgt gemäß den aktuellen Abstands- und Hygienemaßnahmen.

Dass keine gemeinsame Abschlussveranstaltung stattfindet, bedauert man besonders in Eberbach. "Die hätten wir beim Lebendigen Neckar in Eberbach gehabt", verrät Julia Scheurich.

Info: Anmeldung hier. Man kann ein Team auswählen oder dem "Offenen Team" beitreten und Kilometer für Eberbach sammeln. Teilnehmer von 2019 müssen ihren Account freischalten.