Eberbach. (jbd) Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Heidelberg ist im Juni erneut leicht zurückgegangen. Die Quote liegt aktuell bei 3,6 Prozent, die Frühjahrsbelebung hat sich fortgesetzt, heißt es im Bericht der Arbeitsagentur. Außerdem stehen noch über 1400 Ausbildungsplätze für geeignete Bewerber zur Verfügung. Die Berufsberatung der Agentur empfiehlt Interessierten, sich möglichst bald zu melden.

In Eberbach beträgt die Arbeitslosenquote jetzt 3,8 Prozent. 4 Prozent waren es im Vormonat Mai, 4,4 Prozent im Juni 2017. Damit liegt die Neckarstadt im Moment gleichauf mit Sinsheim. Heidelberg und Schwetzingen zählen mit 3,7 prozentual aber nur geringfügig weniger Erwerbslose, am günstigsten ist die Situation nach wie vor in Weinheim mit nur 3,3 Prozent.

Insgesamt sind hier jetzt 364 Personen ohne Arbeit, 17 weniger als im Vormonat. Knapp 55 Prozent sind Männer.

Auch im Juni fiel der Zugang an Arbeitslosen geringer aus als der Abgang. So mussten sich 74 (minus 16) Eberbacher neu arbeitslos melden, 21 aus einer Erwerbstätigkeit heraus, 15 aus einer Ausbildung oder Fördermaßnahme. Dagegen konnten 90 (minus 11) ihre Arbeitslosigkeit hinter sich lassen. Für 32 fand sich ein geeigneter Job, für 15 eine Ausbildung oder Maßnahme.

Das Angebot an Arbeitsplätzen vor Ort ist im Juni auf 60 geschrumpft. Im Mai hatte die Arbeitsagentur noch 67 anzubieten, vor Jahresfrist sogar 83. Elf Jobofferten kamen in den letzten vier Wochen neu dazu.