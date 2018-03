Von Felix Hüll

Hirschhorn. Mit einem guten Tropfen aus Hirschhorn macht sich Stefan Grüttner auf den Weg zurück nach Wiesbaden. Der hessische Gesundheitsminister nutzt die Gelegenheit seines Abstechers nach Hirschhorn, um bei Dr. Arnt Heilmann ein Fläschchen dessen "Apothekenbitters" nach einem alten Hausrezept der seit 1823 bestehenden Apotheke zu kaufen. Aber eigentlich hat sich der Minister hier angesehen, wie das neue Angebot "ApoJet" in der Praxis funktioniert.

Auf einer insgesamt drei Tage dauernden Rundreise besichtigte Hessens Gesundheitsminister Grüttner Projekte, die darauf abzielen, die medizinische Versorgung gerade im ländlichen Raum zu stärken (wie etwa durch das Gesundheitszentrum Oberzent, das Grüttner zuvor besuchte). Dazu beitragen soll auch die Smartphone-App "ApoJet". Damit können Patienten ihr vom Arzt erhaltenes Rezept in die Apotheke schicken, dort aber auch Text und Sprachnachrichten hin senden und sich so einen Weg sparen. Sie erhalten eine Push-Nachricht, dass sie ihre Arznei abholen können. Im Gegensatz zum herkömmlichen Versenden von Rezeptfotos oder allgemeiner WhatsApp-Kommunikation soll diese App durch verschlüsselte Datenübertragung "datensicher" sein.

Am gestrigen Montag in Hirschhorn hatte Apotheker Dr. Heilmann zur Vorführung des erst seit Jahresanfang laufenden Dienstes mit einem Patienten der Rothenberger Allgemeinarztpraxis Dr. Karin Paes vereinbart, ob er bei dem öffentlichen Ministertermin bereit sei, diese Dienstleistung von seiner (Patienten-)seite zu begleiten und etwa auf Fragen dazu Auskunft zu geben. Unglücklicherweise starb der Partner zuvor; Rothenbergs Bürgermeister Hans-Heinz Keursten sprang ein und "spielte" den Part des Apothekerkunden, der das per App bestellte Medikament abholen kommt, nachdem er verständigt worden ist.

In Anwendungen wie dieser steckt Hessen laut Minister Grüttner sechs Millionen Euro jährlich, um Projekte der Telemedizin voranzutreiben. Interessenten finden weitere Infos auf der Webseite ehealth-in-hessen.de. Auch Apotheker Heilmann - seinen Angaben zufolge der erste, der den Service in der Region anbietet - macht mit Flugblättern darauf aufmerksam. Auch Kunden aus Baden-Württemberg können ihn nutzen.

Just am gestrigen Montag diskutierten in Stuttgart rund zweihundertfünfzig Vertreter aus dem Gesundheitssektor beim zweiten Symposium "Telemedizin - Digitalisierung in Medizin und Pflege", wie digitale Hilfsmittel in Baden-Württemberg medizinische Dienstleistungen ergänzen können. Darunter waren auch Projekte mit Fernbehandlung ohne einen vorherigen Kontakt von Patient und Arzt sowie das Ausstellen von e-Rezepten.

Gerade für ältere Menschen böten diese Vorteile: Folgerezepte müssten nicht mehr beim Arzt abgeholt werden, sondern könnten unmittelbar in eine Apotheke eigener Wahl gesendet und dann dort abgeholt werden. In Baden-Württemberg informiert die Webseite www.telemedizin-2018.de über Details.