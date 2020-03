Von Martina Birkelbach

Eberbach. Mundschutzmasken ausverkauft, heißt es in Eberbachs Apotheken. "Ich hätte heute schon 100 Stück verkaufen können", sagt Susanne Weber, Geschäftsinhaberin der Hirsch-Apotheke, am Freitagvormittag. Seit etwa drei Wochen gibt es in ihrer Apotheke nicht eine einzige Maske mehr. Die Nachfrage ist jedoch "ungebrochen". Wann es wieder welche geben wird? "Das weiß der Himmel", so die Apothekerin.

Sie betont aber auch, dass die Mundschutzmasken nicht vor dem Coronavirus schützen, "da bräuchte man schon Atemschutzmasken, wie sie im Krankenhaus verwendet werden".

Die normalen Mundschutzmasken dienen nur dem Schutz anderer, wenn man erkrankt ist, etwa an einer Grippe. Auch an Desinfektionsmitteln war gestern nur noch ein "sehr geringer Vorrat" vorhanden. Weber: "Die Hersteller produzieren – wann und wie viel geliefert wird, weiß man nicht."

Seit zwei Tagen ausverkauft sind die Mundschutzmasken in der Mohren- und in der Itter-Apotheke. Auch dort herrscht laut Geschäftsinhaberin Regina Tschada eine große Nachfrage. Bei den FFP (Filtering Face Piece) Masken gibt es drei "Klassen" im Sortiment, FFP 1, 2 und 3. "Nur die mit FFP 3 haben einen Virenfilter – aber auch da ist derzeit keine Lieferung möglich." Apothekerin Tschada empfiehlt eine Maske nur dann, wenn man selber krank ist, um andere nicht anzustecken. "Man schützt sich nicht selber", sagt sie. Ebenfalls ausverkauft in ihren beiden Apotheken ist neben Desinfektionsmitteln ein Nasenspray mit "vorbeugender Wirkung gegen Viren".

"Auf der Straße gibt es das geringste Infektionsrisiko", sagt Apotheker Frank Knecht. Denn dort ist "Wind und Luft" und man hat Abstand zu anderen. Auch in seiner Bahnhof-Apotheke sowie in den beiden anderen in Neckargerach und Neckarsteinach ist seit etwa eineinhalb bis zwei Wochen keine Mundschutzmaske mehr zu bekommen. "Es gibt nichts mehr von den Lieferanten. Laut Herstellerangaben werden nur noch operierende Ärzte beliefert."

Wie Knecht erklärt, ist China einer der größten Zellstofflieferanten, "die haben einen großen Eigenbedarf – die Kette wurde unterbrochen". Auch er betont, dass die Masken nicht zum Eigenschutz geeignet sind, sondern nur zum Schutz anderer. Zumal man solche Masken, die es mit verschiedenen Eigenschaften gibt, nicht dauernd tragen sollte. Konsequent wäre es, wenn man Augen, Nase und Mund schützen würde.

Auch in seinen drei Apotheken ist die Nachfrage nach Mundmasken dennoch sehr groß. Zu Lieferzeiten gibt es laut Knecht "keine Aussagen". Am Freitag wurden ebenfalls die letzten Desinfektionsmittel verkauft. "Das soll in wenigen Tagen kontingentiert wieder verfügbar sein."

Knecht beobachtet zudem, dass inzwischen viele Betrüger im Internet unterwegs sind. Dort werden vermehrt Baumarktmasken "ohne medizinische Barrierefunktion" angeboten. Wie seine beiden Apotheker-Kolleginnen Weber und Tschada, empfiehlt auch Knecht zum Schutz vor dem Coronavirus "Händewaschen und Abstand halten".

Aus der Hirsch-Apotheke in Hirschhorn gab es am Freitag wegen Überlastung keine Auskunft.