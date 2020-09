Von Marcus Deschner

Allemühl. "Alladann bis zum nekschte Fescht", so das gemeinsame, unisono lautstark auf der Bühne vorgetragene Resümee der vier Festbuchautoren nach dem kleinen Festakt zum Jubiläum 650. Jahre Dorfbestehen Allemühls. Roger Fink, Andrea und Klemens Bernecker sowie Ulrich Seisler haben die 64-seitige Festschrift verfasst, die am Samstagabend bei herrlichem Spätsommerwetter im Rahmen eines (coroanabedingt) kleinen Festaktes auf dem Dorfplatz an Bürgermeister Jan Frey übergeben wurde.

"Leider hat uns, wie auch vielen anderen Veranstaltern, Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, und wir mussten schweren Herzens die geplanten Feierlichkeiten im Juni absagen", begrüßte Roger Fink die Gäste, die zu ihrem Sitzplatz mit Mund-Nase-Schutz erscheinen mussten.

Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey und Verbundarchivar Dr. Marius Golgath (v.l.) bei der Vorstellung der Festschrift zum Ortsteil-Jubiläum, die vier Autoren zusammentrugen. Foto: Deschner

Doch Allemühler seien hartnäckig. Daher lasse man es sich nicht nehmen zumindest einen kleinen feierlichen Festakt zur Festbuchübergabe auszurichten, betonte Fink und wies ausdrücklich auf die geltenden Hygieneregeln hin.

"Bei uns findet noch Dorfleben statt, was die vielen Vereinstätigkeiten beweisen", sagte er nicht ohne Stolz.

Im 320-Seelen-Dorf würden Brauchtum und Kulturstätten noch behütet. Die Wahrzeichen des kleinen, aber feinen Ortes spiegelten sieben Mühlen wider. Als "einziger offizieller Akt, der nach den umfangreichen und mit großem Engagement ausgearbeiteten Festvorbereitungen zum geplanten Jubiläumswochenende Ende Juni mit Festbankett, Feierlichkeiten wie Gottesdienst, Ausstellungen und Kutschfahrten zu den Mühlenstandorten sei diese Veranstaltung "coronabedingt" übrig geblieben", bedauerte Bürgermeister Jan Frey und freute sich gleichzeitig über die Resonanz der Besucher.

Gleich drei Höhepunkte gebe es zum 650. Geburtstag des kleinen Mühlendörfchens am Zusammenfluss von Altbach und Krebsbach zur Pleutersbach. Zum Einen den Vortrag von Verbundarchivar Dr. Marius Golgath, der zusammen mit Vorgänger Dr. Rüdiger Lenz erschienen war, zum Zweiten die Übergabe des Festbuchs durch das Autorenteam und zum Dritten die musikalische Umrahmung durch die beiden Allemühler "Eigengewächse" Felix und Florian Roh, die die knapp eineinhalbstündige Veranstaltung auf dem Dorfplatz mit dem Saxofon begleiteten.

"Wir Allemühler, unbeugsam und gefestigt in der Hygiene lassen uns nicht alles vermiesen. Innerhalb unserer Dorfgemeinschaft stehen wir fest zusammen, auch heute, selbst mit Abstand" so Frey. Er wohnt mit seiner Familie selbst in diesem Dorf, das zu den fünf Ortsteilen der Gemeinde Schönbrunn gehört.

Am Eingang zu Allemühls Dorfplatz wurde zum Ortsjubiläum ein von Martin Heiß gespendeter Sandstein aufgestellt.

Habe früher die Wasserkraft dazu gedient, aus Odenwälder Getreide Mehl zu produzieren, sei man heute froh darüber, dass das Allemühler Trinkwasser aus den drei Quellen in hervorragender Qualität als Lebensmittel Nummer Eins für die gesamte Gemeinde sowie das benachbarte Pleutersbach komme. Frey dankte besonders den Spendern, die die Jubiläumsfeier auch finanziell ermöglichten. Dazu gehören unter anderem die ortsansässige Firma Martin Heiß, die den Jubiläums-Mühlstein am Festplatz aufgestellt hat sowie die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die gemeinsam mit den Erlösen aus dem Festbuchverkauf die Anschaffung zweier Waldsofas ermöglicht hat. Zudem wurde mit dem Geld die bildhauerische Gestaltung des Jubiläumssteins finanziert.

Die Sofas sollen auf den Allemühler Höhen aufgestellt werden und wurden beim Festakt auf der Naturbühne präsentiert. Freys Dank galt auch den Traktorfreunden, die im Jubiläumsjahr die Kneippanlage "runderneuert" haben.

Die Geschichte des Dorfes skizzierte Verbundarchivar Dr. Marius Golgath mit seinem Vortrag. "Im Allgemeinen sind die Einwohner wohlhabend" sei in den Archivalien des zweigeteilten Dorfes zu lesen. Denn Unter-Allemühl habe verwaltungsmäßig zu Schwanheim gehört, Ober-Allemühl zu Schönbrunn. Grenze sei der Bach gewesen, wo aktuell der Jubiläumsstein aufgestellt wurde. Zum 1. Januar 1972 sei man schließlich zur Großgemeinde Schönbrunn verschmolzen.

Klemens und Andrea Bernecker dankten allen, die zur Erstellung der 250 Exemplare umfassenden Festschrift beigetragen haben. In der werde das Dorfgeschehen von 1370 bis heute in Wort und Bild festgehalten. Nach der "offiziellen" Feier traf man sich noch zum Beisammensein im Hof der Familie Manfred Heiß.