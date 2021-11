Eberbach. (rho) Die Zeichen für den Eberbacher Weihnachtsmarkt stehen strikt auf Durchführung. Sofern es keine unerwarteten gegenteiligen Vorgaben von übergeordneter Stelle gibt, wird er traditionell am Freitag vor dem Ersten Advent, also am 26. November, rund um den Neuen Markt eröffnet.

Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung haben sich am Dienstag mit einem Hauptteil der Marktbeschicker auf Hygieneregeln geeignet. Auf jeden Fall wird es Absperrungen geben und zu Kontrollen und zur Erfassung der Personalien kommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Corona-Stufen gilt "3 G" - geimpft, genesen, getestet. Selbst bei Erhöhung auf die Alarmstufe mit "2 G" wird der Markt durchgeführt. Dann haben jedoch Ungeimpfte keinen Zutritt.

Als Besonderheit wird in diesem Jahr eine Trennung der rund 20 Stände stattfinden. So werden die Buden mit der möglichen längeren Aufenthaltsdauer der Gäste wie für Getränke und Essen besonders umzäunt. Die anderen Häuschen, vor denen man sich in der Regel nicht so lange aufhält, sollen eher zur Evangelischen Kirche und zur Bahnhofstraße gezogen werden. Die Bahnhofstraße wird deshalb zum Schutz der Besucher des Marktes ab der Stadtpassage, Ecke Friedrichstraße, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Markt geht bis einschließlich zum ersten Adventssonntag.