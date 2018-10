Eberbach. (fhs) Mit einem Fragenbogen "an alle Haushalte" wendet sich der Vorstand des Vereins Stiftung Altersheim Eberbach jetzt an Bürger im Raum Eberbach. Bis 10. Januar sollen die Befragten zurück schreiben, welches Interesse sie an betreutem Wohnen haben und welche Wohnungsgröße sie für wünschenswert halten. Per Postwurfsendung geht das zweiseitige Schreiben nicht nur an die Mitglieder des Trägervereins für das Dr. Schmeißer-Stift (DSS), sondern an alle Haushalte, die keinen Aufkleber "Keine Werbung" auf dem Briefkasten haben. Hintergrund Hintergrund Verschoben hat der Verein Stiftung Altersheim Eberbach den Termin der nächsten Mitgliederversammlung. Er soll möglichst noch im Frühjahr stattfinden. Ursprünglich war sie für Dienstag, 20. Januar, geplant. Nach der Vorstandsitzung des Schmeißer-Stift-Trägervereins teilte dies dessen Vorsitzender Peter Reichert gestern mit. Um den Mitgliedern bei der Versammlung ein "durchdachtes und [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Verschoben hat der Verein Stiftung Altersheim Eberbach den Termin der nächsten Mitgliederversammlung. Er soll möglichst noch im Frühjahr stattfinden. Ursprünglich war sie für Dienstag, 20. Januar, geplant. Nach der Vorstandsitzung des Schmeißer-Stift-Trägervereins teilte dies dessen Vorsitzender Peter Reichert gestern mit. Um den Mitgliedern bei der Versammlung ein "durchdachtes und auch annehmbares Angebot" vorlegen zu können, wolle man nochmals mit Planer Henning Volpp sprechen. Dieser sei derzeit aber nicht erreichbar. Da zudem Fristen mit Einladung, Tagesordnungsversand und Antragsmöglichkeiten einzuhalten sind, sei der 20. Januar nicht mehr einzuhalten, laut Reichert aber auch nicht zwingend. Um einen neuen Termin in der Stadthalle festzulegen, müsse nach der Weihnachtspause geklärt werden, wann die Halle etwa in der Faschingszeit (Aschermittwoch: 18. Februar) noch frei sei. (fhs)

Neben Eberbach wird es auch in Hirschhorn, Schönbrunn und Waldbrunn ausgetragen. Der Vereinsvorstand hat einen Begleittext verfasst. Er erinnert an den Informationsabend zum DSS-Sanierungskonzept mit Henning Volpp von der Stuttgarter Gesellschaft für soziales Planen (GSP) vom 24. November. Die Einzelheiten dort seien nicht als "endgültig anzustrebendes Ziel" anzusehen. Man wolle nun wie im November bereits angekündigt genauere Daten aus der Bevölkerung in die Planungen mit einbeziehen und bitte daher alle Interessierten in Eberbach wie auch aus dem Umland, dazu beizutragen.

Nach (freiwilligen) Angaben zu Person und Adresse werden (auch anonym möglich) DSS-Vereinsmitgliedschaft Familienstand, Geburtsjahr und Wohnverhältnisse abgefragt. Angekreuzt werden sollte: Interessiert Sie betreutes Wohnen - "ja/nein/evtl." und die wünschenswerte Wohnungsgröße (Ein-Zimmer-Wohnung, ca. 20 m ², 2-Zi.-Whg. ca. 40 m ² oder 3 Zi.-Whg. ca. 60 m ²). Es folgt ein Feld für "Anregungen/Anmerkungen". Bis spätestens Samstag, 10. Januar 2015, sollten die Antworten ans "Lebensrad" (Schafwiesenweg 9, 69412 Eberbach) geschickt sein. Vorstandsmitglied Hans Wipfler hat zudem fünf Punkte aus dem Konzeptentwurf "Wohn- und Betreuungsformen im Alter" zusammen gestellt. Danach könne das Dr., Schmeißer-Stift in Eberbach Teile des Bedarfs an betreutem Wohnen in der Stadt auch für die künftigen Jahrzehnte sicherstellen. Infrastruktur und zentrale Lage des Hauses böten beste Voraussetzungen, nach der Sanierung barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen mit Betreuungsservice anbieten zu können. Geplant sei, dass die Bewohner zwei Verträge abschließen: neben dem Mietvertrag gebe es einen "Betreuungsvertrag" mit Grundleistungen, für die eine monatliche Betreuungspauschale zu zahlen ist. Zu den Grundleistungen (etwa Hausmeister, Haustechnik, Betreuung/Beratung, Außenreinigung) sind extra zu bezahlende Wahlleistungen möglich (wie Wäscheservice, Hol- und Bringdienste, Wohnungsreinigung).