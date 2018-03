Eberbach. Das dürfte bei Fahrradfans die Vorfreude auf die kommende Radsaison gehörig steigern: Die Übersichtskarte für den Neckartal-Radweg, der auch durch den Rhein-Neckar-Kreis führt, wurde neu aufgelegt. Dies teilt das für den Tourismus zuständige Amt für Nahverkehr und Wirtschaftsförderung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. In der Radkarte werden für die Schlussetappe (Eber-bach - Heidelberg - Mannheim) der insgesamt 367 Kilometer langen Vier-Sterne-Qualitätsradroute unter anderem die Städte Eberbach, Neckargemünd und Ladenburg als lohnenswerte touristische Ziele für die Fahrradfahrer vorgestellt.

Das Prädikat "ADFC-Qualitätsradroute" hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bereits vor zwei Jahren auf Basis von zehn Bewertungskriterien für den Neckartal-Radweg vergeben. Auf der Karte sind nicht nur der Verlauf der Route und die angrenzenden Städte und Gemeinden ersichtlich, sondern auch Rastplätze am Radweg, nahe gelegene Werkstätten und Tourist-Informationen. Zusätzlich sind eine Auswahl an fahrradfreundlichen "Bett+Bike"-Gastgebern aufgelistet und besondere touristische Highlights in der Karte verzeichnet. Noch mehr touristische Informationen hält die Rückseite der Karte bereit. Neben allgemeinen Hinweisen zur An- und Abreise und wertvollen Tipps werden die acht Etappen (von Villingen-Schwenningen bis nach Mannheim) mit ihren Eigenschaften und wesentlichen Sehenswürdigkeiten beschrieben.

Anregungen für weitere Ausflüge mit dem Fahrrad erhalten Interessierte zudem in der Broschüre "200 Traum-Radtouren", die der ADFC anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads in diesem Jahr aufgelegt hat. Die Übersichtskarte für den Neckartal-Radweg und die Broschüre "200 Traum-Radtouren" sind bei der Tourismusbeauftragten Beate Otto, Telefon (0 62 21) 52 22.199, E-Mail beate.otto@rhein-neckar-kreis.de, kostenlos erhältlich.