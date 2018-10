Neckarsteinach. (iz) Darauf hatten viele schon lange gewartet: Endlich kann - nach fast vierjähriger Pause - die Kneipp-Anlage wieder genutzt werden. Und deshalb waren am Freitag auch viele "Wassertreter" gekommen, als Bürgermeister Herold Pfeifer "mit großer Freude" die Wiedereröffnung vornahm. Die hübsche Anlage im Schönauertal direkt neben der schäumenden Steinach wird mit Überlaufwasser aus dem Hochbehälter am Eichelberg gespeist. Es läuft ohne Pumpe talwärts unter der Schönauer Straße, der L 535, hindurch über einen Sandsteinkanal zunächst in ein Armbad und dann in das große Tretbecken. Der Überlauf wird direkt in die Steinach abgeleitet, die an dieser Stelle übrigens über wenige Stufen zu erreichen ist.

Angelegt wurde die Kneipp-Anlage bereits im Jahr 1976. Allerdings musste sie im Sommer 2009 abgebaut werden, als oberhalb von ihr die Landesstraße erweitert wurde, verbunden mit dem Neubau einer riesigen Stützmauer und einer daran angehängten Rampe für Radfahrer, Kinderwagen und Rollstuhlfahrer. Für diese umfassenden Bauarbeiten, die bis Mai 2011 dauerten, wurde die Anlage als Lagerplatz für Baumaterial gebraucht. Bei ihrem Abbau konnte aber das Tretbecken erhalten bleiben, es wurde verfüllt und abgedeckt. Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen, heute "Hessen Mobil", hatte damals zugesichert, den Wiederaufbau der Kneipp-Anlage auf seine Kosten durchzuführen.

So geschah es dann auch. Im Herbst vergangenen Jahres erhielt die örtliche Gartenbaufirma Stefan Hach den Auftrag dafür. Zusätzlich wurde auch noch ein kreisrunder, zur Wasserstelle offener Sitzbereich aus Sandsteinblöcken geschaffen, der zusammen mit einer wunderschönen Bepflanzung jetzt sehr zum Freizeitwert beiträgt. Das bestätigten auch die Besucher der Wiedereröffnung mit kräftigem Beifall. Und kaum war der offizielle Teil vorbei, gab es bei etlichen von ihnen kein Halten mehr. Schuhe und Strümpfe ausgezogen und Hosen hochgekrempelt, stiegen sie - allen voran Altbürgermeister Eberhard Petri - in das nur 15 Grad kühle Wasser und drehten einige erfrischende Runden.

Insgesamt hat die neue Anlage 43 000 Euro gekostet. Davon trägt "Hessen Mobil" 30 000 Euro, die restlichen 13 000 Euro werden teilweise durch Sanierungsgelder finanziert, sodass die Stadt selbst nur noch 4500 Euro zahlen muss.