Von Marcus Deschner

Haag. Jubel, Trubel, Heiterkeit in Haag. Bei der letzten Herbstkerwe im Kleinen Odenwald herrschte übers Wochenende Hochstimmung. Bürgermeister Jan Frey, mittlerweile recht gut geübt im Anstechen von Bierfässern, musste am Samstagabend in der Raingartenhalle zwei mal zwei Schläge ausführen, ehe der Hahnen im Auslauf saß. Dann floss das Frei(y)-bier aber in Strömen. Die "Blue Monkeys" heizten den zahlreichen Gästen in der Halle anschließend tüchtig ein. Kaum waren die letzten Gäste verschwunden, tauchten am Sonntagmorgen schon wieder die ersten Besucher zum zünftigen Weißwurstfrühstück auf. Nachmittags dann der Höhepunkt der Traditionsveranstaltung. Ein bunt gemischter Gaudiwurm zog vom Birkenrotweg durch die Heidelberger Straße zur Raingartenhalle. Um die 20 Gruppen hatten sich so manche Begebenheit aus dem Ort, der Nachbarschaft oder der großen weiten Welt vorgenommen. Allen voran die Kerweborscht mit Bürgermeister Jan Frey, der Schlumpel "Münzina" ganz fest im Arm hielt. Die Sänger wollten als "Street Force One" die Vereinigten Staaten von Amerika vor der demnächst drohenden Pleite retten und sammelten mit dem Obstpflücker tüchtig Geldnoten ein. "Fer jeden iss, dess iss doch schee, von 1 bis 100 Johr was los beim TTC", machten die Tischtennisspieler Werbung in eigener Sache. "Wenn die Schwanheimer die Fliegen plagen, die Haager sich in der Sonne aalen," wurde gegen den Nachbarort gestichelt. Auch die Empfehlung für die Geplagten war auf dem Anhänger zu lesen: "Wer entkommen will der Schwanheimer Fliegenplag, der zieht in den Luftkurort Haag." Die "Rondodiavoligugga" aus Mauer heizten mit ihrer lautstarken Musik dem Zug tüchtig ein. "Unser Dorf soll fitter werden," propagierten die Gymnastikfrauen und boten auf der Stelle Übungen zum Mitmachen an. Mit bunten Bändern, Fahrrädern und Bollerwagen waren die Jüngsten unterwegs. Die ältere Generation beschwerte sich, dass die "Jungen" ihr mal wieder die Gestaltung des Kerwewagens überlassen hatte. Und die "totale Frauenpower" im Haager Kerweverei' freute ganz besonders den Bürgermeister Frey." In der Halle zog danach Kerwepfarrer Christian Heiß ordentlich vom Leder.