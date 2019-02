Region Eberbach. (ls) Für Not leidende Kinder auf der ganzen Welt haben die Sternsinger in und um Eberbach insgesamt 282.099 Euro an Spenden gesammelt. Unter dem bundesweiten Motto: "Segen bringen, Segen sein - gesunde Ernährung für Kinder auf den Philippinen und weltweit" waren dieses Jahr insgesamt 216 Kinder und Jugendliche aus Eberbach, Friedrichsdorf, Schönbrunn, Allemühl, Haag, Moosbrunn, Schwanheim, Aglasterhausen, Heddesbach sowie aus Hirschhorn, Langenthal und Igelsbach unterwegs. Das Kindermissionswerk in Aachen, das weltweit 2000 Projekte unterstützt, bekam die Spenden übermittelt.

Allein in Eberbach und Friedrichsdorf zogen 80 Sternsinger der Kirchengemeinden St. Johannes Nepomuk, St. Josef und Maria Rosenkranzkönigin von Tür zu Tür und ersangen hier einen einen Spendenbetrag von 14.350 Euro. Die Sammlung in Hirschhorn samt Langenthal, Igelsbach und Heddesbach erbrachte die Summe von 5 873 Euro. Hier beteiligten sich 40 Kinder und Jugendliche an der Sternsingeraktion.