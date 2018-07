Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Wenn in Eberbach Frühlingsfest ist, sind nicht nur alle Vögel da, sondern auch sehr viele Musiker. Abgesehen von dem wunderbaren Ereignis, dass auf dem Alten Markt zur Eröffnung des Festivals fast jeder die bekannten Frühlingslieder mitsingt, zu denen die Katholische Pfarrkapelle den Takt angibt, waren mehr als dreißig Bands auf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt aktiv. Schulbands, open stage-Kandidaten, Popakademie-Studenten, Profis. Nur so weit voneinander entfernt, dass sie sich gegenseitig nicht störten.

Für den Flaneur auf dem Fest war das ein besonderer Leckerbissen, der zudem die Reue nach dem Genuss von Bratwurst und Bier milderte. Man bewegte sich, war mal hier, mal dort, und Kopf, Arm, Hüfte und Füße schwangen oft unwillkürlich mit. Ein Vorbild für die Älteren mochten die Kinder sein, die bis in den lauen Abend hinein ausgelassen vor den Bühnen rockten. "Völlig losgelöst" war das Publikum nicht nur, als Steampowered Aeroplane dazu musikalisch anstimmte, sondern am gesamten Wochenende. Für jeden Geschmack und jedes Alter war etwas dabei. "Schuld war nur der Bossa Nova" tönten "The Rockefellers" auf dem Neuen Markt. Dort saß man gut, lehnte an Stehtischen, und ließ die Oldies auf sich wirken.

"Ich will keine Schokolade"…. Trude Herr wäre im Publikum kaum aufgefallen, und wer weiß, vielleicht hat sich irgendwo ein bisschen Glück angebahnt.

Händchen gehalten wurde mehr auf dem Lindenplatz. Dort waren die Bands, die der Eberbacher Verein Depot 15/7 aus ganz Deutschland und ein bisschen weiter weg zusammengetrommelt hat. (Fast) alle jung, alle besonders, alle irgendwie schon gut. Beeindruckend war die Vielfalt der Musikstile vom Deutsch-Rock bis zum Hardcore. Da gab‘s was auf die Ohren, und bei Tony Humphries Hip Hop auch was für die Augen! Nicht zu Unrecht ging es bei der Eberbacher Rock-Band 61 Inch mit Jesse Safferling, Klaus Körmös und Phrosh Phrösher am Samstagabend richtig ab.

Interessant auch, wie die großstädtische Schwärmerei von "Lillies große Liebe" aus Berlin vom Brüdertrio Hensho aus Schwäbisch Gmünd contra bekam. Ihr Tenor: Wir brauchen die Großstadt nicht. Henshos große Liebe: Mama! Irgendwie väterlich gab sich wie jedes Jahr wieder das Duo Sonnenklar, das an der Bahnhofstraße hartnäckig auf der Gitarre zupfte, sang und Frohsinn verbreitete. Auch hier versammelten sich Zuhörer. Die fünf Red Hot Dixie Devils zogen witzig als Walking Act durch die Stadt und trugen dazu bei, auch ein Auge für die Schönheit Eberbachs zu haben. Diese schmalen Gässchen, gepflegtes Fachwerk, etwas Grün - an diesem Wochenende erschien das Städtchen in einem besonders schönen Licht.