Eberbach. (MD) Unter Volldampf wird derzeit an der Deckenerneuerung der Hirschhorner Landstraße gearbeitet. Seit dem gestrigen Donnerstag ist das Teilstück der L 2311 zwischen Karlstalweg und Einmündung in die Bundesstraße 37 für den Verkehr gesperrt, ein Eberbacher Bauunternehmen fräste die Fahrbahndecke ab (unser Bild). Mit der Erneuerung des Belags auf der bislang von Schlaglöchern und Flicken übersäten Straße kommt man auch einem sehnlichen Anwohnerwunsch nach. Die hatten immer wieder über unzumutbare Lärmbelästigungen vor allem von durchfahrenden Lastkraftwagen geklagt. Wenn der erste Abschnitt saniert ist, kommt die Strecke zwischen Karlstalweg und Güterbahnhofstraße an die Reihe. Die Gesamtmaßnahme dauert rund drei Wochen und kostet das Land Baden-Württemberg 300 000 Euro.