Eberbach. (mawe) Wegen des THW-Neubaus in der Pleutersbacher Straße wurden die dort bislang auf einem Privatgrundstück aufgestellten Altglascontainer am Ortsausgang Richtung Pleutersbach in das Sportgebiet in der Au versetzt. Die Altglascontainer der Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) sind jetzt auf einem städtisches Grundstück auf dem Parkplatz hinter dem Sportheim aufgestellt und stehen ab sofort zur Verfügung. Am bisherigen Platz soll noch ein Hinweisschild angebracht werden.