Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Für jeden eine Brezel, das muss sein. Alle Kinder bekommen eine. Und die Eltern auch. Die Spende kommt vom dem Bürger- und Heimatverein (BHV) und örtlichen Bäckern. Die Brezel ist das Symbol des Eberbacher Sommertagszuges, eine Erinnerung an das germanische Sonnenrad. Am 28. April, traditionell der letzte Sonntag im Monat, darf wieder der Winter ausgetrieben werden. Der BHV rechnet mit noch mehr Teilnehmern als in den Jahren zuvor, die Zahlen der Mitmacher stiegen stetig.

"Strih, Strah, Stroh" - dieses Sommerlied ist in der Kurpfalz schon seit Anbeginn der Umzüge überliefert. Denn genau hier in diesem Landstrich findet sich der Ursprung des Brauchtums. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts zogen Kinder durch Heidelberg und baten um nützliche Sachen. Inzwischen ist der Sommertag zu einem Ereignis für die ganze Familie geworden. Und er verbreitete sich in der ganzen Kurpfalz, wo er an unterschiedlichen Sonntagen zelebriert wird. Der erste Sommertagszug in Eberbach, schon in der jetzigen Form, ist aus dem Jahr 1923 berichtet. Der erste Festtag nach dem Krieg hatte noch einen besonderen Anlass. Am 12. Mai 1946 zogen die Kinder mit dem damaligen Bürgermeister Kurt Nenninger rüber auf die Wimmersbacher Seite. Die Neckarbrücke wurde nach der Kriegszerstörung wieder eröffnet. Die eine oder andere Besonderheit hatte der Eberbacher Sommertagszug früher schon. Junge Burschen klapperten mit Zigarrenkisten vor den Zuschauern und den Fenstern am Zugweg entlang, um eine kleine Geldspende für die Organisation zu erhaschen. Wer nichts einwarf, musste sich den Spottvers gefallen lassen: "Oh, du alter Stockfisch, wann mer kummt, do hosch nix!"

Der diesjährige Zugweg ist gemütlicher als zuvor: Vom Neuen Markt geht es nun durch die Eberbacher Altstadt über die Hauptstraße und den Alten Markt in die Kellereistraße, am Leopoldsplatz vorbei auf die Friedrich-Ebert-Straße und von dort zum Berufsschulzentrum. Dort ist ein kleines Programm geplant.

Dem Zug voraus wird die große Sommertags-Brezel getragen, gestiftet von der Bäckerei Beisel aus der Rosengasse. Der Fanfarenzug der Stadt Eberbach wird die Teilnehmer wieder musikalisch begleiten. Auch die Kinder-Bärlauch-Hoheit wird sich dem Marsch anschließen. Die vier traditionellen Butzen werden von den Pfadfindern des Stammes Silberreiher getragen.

Mit unterwegs ist auch wieder der riesige Schneemann, betreut von der Eberbacher Jugendfeuerwehr. "Winter ade", so verbrennt der große weiße Riese auf dem Gelände der Berufsschule, mit wenig Melancholie bespielt von der Katholischen Pfarrkapelle. Das Verbrennen des Winters ist seit jeher der Höhepunkt des Eberbacher Sommertages. Vor dem Bau der Uferstraße ging das Stroh-Papier-Gestell auf dem Lauer am Neckar in Flammen auf, später zog es die Teilnehmer in den Hof der Dr.-Weiss-Schule, ehe jetzt die Berufsschule als Kulisse ausgesucht wurde.

Der Bürger- und Heimatverein ruft auf: "Liebe Kinder, macht alle mit und putzt eure Sommertags-Stecken, Fahrräder, Roller, Puppenwagen oder Ähnliches frühlingshaft heraus. Wir wollen den Winter endlich vertreiben. " Wer sich noch auf die Sommertags-Liedertexte einstimmen will, kann sie von der Internetseite des Bürger- und Heimatvereins runterladen.

Info: Aufstellung ist am Sonntag, 28. April, um 13:30 Uhr am Neuen Markt. Abmarsch ist um 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.buerger-heimat-eberbach.de.