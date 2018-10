Eberbach. Imker Rainer Olbert hatte eigentlich ein "Wildbienenhotel" aufstellen wollen und war dazu gemeinsam mit dem Umweltbeauftragten der Stadt, Klemens Bernecker, zum Ohrsberg hinauf gestiegen. Dort entdeckte er am Samstag, 16. Mai gegen elf Uhr seinen verwüsteten Bienenstand.

Gerade erst vor einer Woche, anlässlich des CDU-Familienfestes, war er errichtet worden. Unbekannte zerstörten im Verlauf der ersten Woche mehrere Bienenbeuten. Ein Bienenvolk wurde geöffnet, so dass es hinein regnete. Ein weiteres Bienenvolk, bestehend aus drei Magazinbeuten, wurde samt Bienen und Wabenmaterial den Abhang hinunter gestoßen. Einem weiteren Bienenvolk, das in einer Klotzbeute (einem ausgehöhlten Baumstamm) wohnte, erging es schlimmer: es zerschellte am Abgrund und wurde komplett zerstört. Der entstandene Schaden war nicht zu beziffern.

Imker Rainer Olbert, seit über einem Jahrzehnt Vorsitzender des Eberbacher Imkervereins, "kann es nicht fassen, dass es Bürger unter den Eberbachern gibt, die zu solchen Handlungen fähig sind." Gleichzeitig appelliert er an Besucher des Ohrsbergturmes, doch etwas scharfsinniger und kritischer durch die Landschaft zu laufen. Wenn umgestürzte Bienenkästen und Waben, deutlich sichtbar auf einer frisch gemähten Wiese liegen, und Zehntausende von Bienen, wie ein Bienenschwarm umherschwirren, dann stimmt etwas nicht.

Wenn schon auf dem Bienenstand, in großen Lettern Name und Anschrift, E-Mail-Adressen und Mobilnummer zu lesen ist, dann sollte man die Auffälligkeiten sofort mitteilen - z.B. vergleichbar der Beobachtung eines Autos, das kopfüber am Straßenrand liegt.

"Bienen gehören in die Landschaft" - um dieser Notwendigkeit Nachdruck zu verleihen denkt Rainer Olbert über ein mehrsprachiges Hinweisschild nach, eventuell mit Piktogrammen. Olbert: "Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, an die Vernunft zu appellieren, bis auch der Allerletzte den Bienen mit der gebührenden Akzeptanz und dem nötigen Respekt gegenüber tritt."