Langenthal. (hui) "Corinnas Eisperle" in Langenthal hat geschlossen. Am Maifeiertag hatte sich Süßschnäbel hier zum letzten Mal ihr eiskaltes Vergnügen gönnen können. Am Dienstag stand in der Mini-Eisdiele die original italienische Eismaschine still. Mangelnder Umsatz war nicht der Grund für die Schließung. Corinna Lauer wird im Juli zum ersten Mal Mama und sucht nun einen Nachfolger für die kleine Langenthaler Eisdiele.

Schweren Herzens habe sie ihr Geschäft aufgegeben, sagt Inhaberin Corinna Lauer. Die Konditormeisterin hatte die frühere "Gelateria" 2012 übernommen und als "Corinnas Eisperle" in kurzer Zeit zu einer Attraktion in der Mitte des Hirschhorner Ortsteils gemacht. Das "Eismachen" hatte Lauer bereits während ihrer Ausbildung in einem Heidelberger Café gelernt.

Im eigenen kleinen Geschäft konnte sie dann ihrer eiskalten Kreativität freien Lauf lassen. Aus mehr als 100 Rezepturen wählte Lauer abwechselnd 20 Sorten aus, denn so viele hatten Platz in ihrer Eistheke.

Von April bis Mitte Oktober boomte das Geschäft. Nicht nur Langenthaler, auch Hirschhorner, Heddesbacher und Waldmichelbacher schätzten Lauers Eisspezialitäten nach dem Motto "Auto kurz anhalten, Eis kaufen, weiterfahren".

Neben den Klassikern Vanille- und Schokolade-Eis durfte es dann schon mal eine ausgefallene Eigenkreation sei, etwa Joghurt-Holunder-Eis oder Schokolade-Butterkeks-Eis. RNZ-Redakteurin Martina Birkelbach war vom Sesam- Mango- Eis begeistert.