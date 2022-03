Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Bis zum großen Jubiläum 800 Jahre Stadt Eberbach im Jahr 2027 wird man wohl nicht warten müssen, bis Eberbach offiziell zur "Stauferstadt" erklärt wird. Der Landtag von Baden-Württemberg hat im Dezember 2020 die Gemeindeordnung geändert. Seither können die Städte und Gemeinden attraktive Zusatzbezeichnungen bei ihren Namen führen. Und so hat der Gemeinderat vor etwas über einem Monat einhellig den Antrag der Stadtverwaltung gutgeheißen, dass aus der "Stadt Eberbach" eine "Stauferstadt" wird.

Die Vorzeichen stehen gut. Kürzlich hat das baden-württembergische Innenministerium dem Bürgermeisteramt am Leopoldsplatz mitgeteilt: Mit einer Entscheidung über den begehrten Namenszusatz ist noch in diesem Frühjahr oder Sommer zu rechnen.

Örtliche Besonderheiten, geschichtliche Bezüge und Alleinstellungsmerkmale eines Gemeinwesens sollen gewürdigt werden. Und für Eberbach bietet sich "Stauferstadt" förmlich an. Es geht um das Selbstbewusstsein von Gemeinde und Bürgerschaft.

Einige solcher Hinweise auf das Selbstverständnis der Eberbacher gibt es bereits: Das Stadtjubiläum orientiert sich an der Stauferzeit. Es gibt die Hohenstaufenstraße, das Hohenstaufen-Gymnasium und die König-Heinrich-Straße. Aber es geht auch um das Stadtmarketing. "Stauferstadt": Bislang wurde inoffiziell damit geworben. Besonders beliebt war die "staufische Altstadt" bei Bürgermeister Horst Schlesinger (Amtszeit 1973 bis 1996).

Eine "Symphonie aus Stadt und Landschaft" hat er zu seiner Zeit das Gemeinwesen am Neckar und im Odenwald bezeichnet. Vielleicht verliert der Odenwald um Eberbach zukünftig einiges seines symphonischen Klanges. Aber an der Stadt selbst ist nichts zu ändern: Mit 1227 gilt sie als staufische Gründung. Durch mittelalterliche Urkunden und auch baugeschichtlich belegt.

Stadtarchivar Dr. Marius Golgath, der Leiter des Eberbacher Stadt- und Verbundarchivs, hat eine siebenseitige Expertise zur Stauferstadt Eberbach ausgearbeitet, die dem Innenministerium vorgelegt wurde.

Mit einer ähnlichen Expertise hat er bereits dazu beigetragen, dass sein Heimatort Eschelbronn unlängst zum "Schreinerdorf" wurde. Wenngleich dort die neuen Ortseingangsschilder recht unglücklich ausgefallen sind. So sieht das Attribut unter dem Ortsnamen eher wie der Hinweis auf einen Ortsteil aus. In Eberbach wird die neue Auszeichnung bestimmt dort stehen, wo man bislang schlicht noch "Stadt" liest.

Wie so oft, legen Historiker die Gründung einer Stadt auf das Datum ihrer ersten urkundlichen Erwähnung. Hier war es nicht die Stadt an sich, sondern die Burg Eberbach.

Über die wurde am 29. April 1227 geschrieben, dass sie zusammen mit der Stadt Wimpfen vom Wormser Bischof als Lehen an den staufischen König Heinrich (VII.) gefallen ist. Die Burg Eberbach bestand also schon vor 1227. Und sie gehörte zum Bistum Worms. Bereits 1196 wurde auch vom hochadligen Geschlecht der Grafen von Lauffen auf der Burg berichtet. Deren Dienstmannen benannten sich im 13. Jahrhundert nach "Eberbach".

In der ausschlaggebenden Urkunde von 1227 bestätigt König Heinrich, "dass er von Bischof Heinrich von Worms mit Zustimmung seines Domkapitels Wimpfen und die Burg Eberbach mit allen Zugehörden zu Lehen erhalten hat", will heißen: mit allem Zubehör. Die seinerzeit hoch anzusetzenden 1300 Mark als Pfandsumme für die Burg durfte der König dem Bischof in Raten zahlen.

Unter Bürgermeister John Gustav Weiss (Amtszeit ab 1893) hat man sich auf das Datum der Stadtgründung 1227 festgelegt: Eberbach ist eine Stauferstadt.

Die 700-Jahr-Feier beging Eberbach folglich im letzten Bürgermeisterjahr von Weiss, das war 1927.

Der in Eberbach als Stadtgründer gefeierte König Heinrich war der Sohn des staufischen Kaisers Friedrich II. Er vertrat seinen Vater als Mitkönig in Deutschland während dessen Abwesenheit. "Das bedeutende Königs- und Kaisergeschlecht der Staufer nahm im 13. Jahrhundert unmittelbaren Einfluss auf die Entstehung der heutigen Stadt Eberbach", schreibt Golgath.

Aus dem Reichssteuerverzeichnis von 1241 geht hervor, dass um diese Zeit eine Stadtmauer in Eberbach gebaut wurde. Das ist der Beleg für den jetzt folgenden Aufbau der Stadt unmittelbar am Neckar. Also an einer anderen Stelle als zuvor am vermuteten Burgweiler, der wohl eher das heutige Gässel hochführte.

"Mit der Belehnung an Stauferkönig König Heinrich (VII.) setzte die Stadtwerdung von Eberbach ein, wovon die in weiten Teilen erhaltene Stadtmauer mit der eindrucksvollen Neckarfront zeugt", konstatiert Golgath in seinem Gutachten. Der Ursprung bei den Staufern liegt bis heute im Grundriss der Altstadt, in der städtebaulichen Struktur des Stadtkerns sowie der Lage der Stadtmauer und an der Führung der Straßen. All das ist wohlerhalten geblieben.

Pulverturm (15. Jahrhundert) und Rosenturm (13. Jahrhundert) besitzen Fundamente, die auf die Zeit der Stadtgründung zurückgehen. Eine besonders ansehnliche Ecke in der Altstadt wird dem staufischen König zugerechnet. Es ist das heute noch vorhandene historische Fachwerkensemble des Wecker’schen und Bettendorff’schen Hauses beim Pfarrhof, der Pfarrgasse. Ihnen werden Funktionen als städtischer Sitz des Königs und seiner Beamten zugeschrieben. Die jetzigen Gebäude dort sind zwar im 15. bzw. 16. Jahrhundert errichtet, jedoch auf dem Grundriss der ersten entsprechenden Anwesen. Das heute sogenannte Bettendorff’sche Tor ist aus dem 13. Jahrhundert und diente als Seiteneingang in die Stadt, der dem König und seinen Beamten vorbehalten war.

1254 brach die Machtstellung der Staufer nördlich der Alpen zusammen. Nach 1297 wurde die Burg verschiedenen Pfandherren überlassen. 1330 gingen Burg und Stadt an die Pfalzgrafen bei Rhein. Bis 1803 war Eberbach kurpfälzisch, dann fürstlich-leiningisch; ab 1806 ist es dann badisch geworden.

Im letzten Dezember hat Baden-Württembergs Innenminister bereits 23 Städte und Gemeinden mit Zusatzbezeichnungen versehen. Allein acht Orte sind jetzt eine "Hochschulstadt", nicht gerade wohlklingend und fast schon inflationär; Mosbach im Nachbarkreis ist darunter. Walldürn wurde "Wallfahrtsstadt". Gleich zwei Städte haben sich "Donauquellstadt" verdient - Donaueschingen und Furtwangen im Allgäu.

Klangvolle Zusätze sind "Schillerstadt" (Marbach am Neckar), "Hölderlinstadt" (Lauffen am Neckar), "Schäferlaufstadt" (Markgröningen). St. Peter im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist jetzt eine "Zähringergemeinde".

Ein stolzes Kolorit wird die "Stauferstadt Eberbach" haben. Da sind die 2500 Euro werblich bestimmt gut angelegt, die man für die neuen Ortsschilder im städtischen Haushalt bereits fest eingeplant hat.

