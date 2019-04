Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Eigentlich war dieses Fest ja als Notlösung gedacht. Aber es kam anders. Der "Eberbacher Frühling" sieht gerade seiner 40. Auflage entgegen - er ist zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden. Die Männer der ersten Stunde - und Männer waren es an diesem Ort und anno 1980 natürlich allesamt - waren im Rathaus um den damaligen Bürgermeister und Ideengeber Horst Schlesinger zu finden. Hauptamtsleiter Peter Löb und als Sachbearbeiter Edgar Haas und Karlheinz Hauck zogen aus der Verwaltung heraus die Strippen und bereiteten den Boden, auf dem dieses "von Bürgern für Bürger" konzipierte Fest der Vereine wachsen und Blüten treiben konnte. Inzwischen, beim 40. Frühling vom 31. Mai bis 2. Juni, sitzen als Macher andere an den Schaltstellen: Bürgermeister Peter Reichert und das KTS-Team mit Tobias Soldner, Bernhard Walter und Julia Scheurich. Wie alles anfing und wie sich dieses Altstadtfest über die Jahrzehnte entwickelt, wie es sein besonderes Flair bewahrt hat, darüber tauschten sich jetzt sieben der Protagonisten von einst und heute in einer Gesprächsrunde aus.

Zur Schöpfungsgeschichte des Frühlings wurden bei dieser Gelegenheit anderthalb Versionen angeboten. Die luftigere Hälfte: 1977, nach der 750-Jahr-Feier der Stadt, nahm man sich vor, "künftig jedes Jahr was in der Altstadt zu machen", so Tobias Soldner. Wobei die Altstadt als kleinteiliger Festplatz die entscheidende Rolle spielte - über die volle Distanz hinunter bis zum "Grünen Baum", erinnert sich Edgar Haas.

Die Nägel-mit-Köpfen-Fassung: als Bürgermeister sah sich Horst Schlesinger um diese Zeit mit dem Problem konfrontiert, den damals noch in der Kernstadt gefeierten Kuckucksmarkt hinaus auf die grüne Wiese in der Au zu verfrachten. Dem Rummel war es in der City inzwischen zu eng geworden - auf dem Leopoldsplatz klaffte die Baustelle der Tiefgarage, im Hof der Dr.-Weiss-Schule wirkte sich die Geräuschkulisse störend auf den Unterricht aus. Den Kuckucksmarkt als Volksfest in der Kernstadt ersatzlos zu streichen, kam für Schlesinger aber nicht in Frage. Als - zumindest vorübergehenden - Ersatz hatte er ein echtes Kontrastprogramm im Sinn - und ließ es Frühling werden: "Die Idee stammt von mir!"

Der Plan war, anstelle des robusten Volksfests im malerischen Zentrum ein Fest von Bürgern für Bürger mit kulturellem Anspruch aufzuziehen und dafür die Eberbacher Vereine ins Boot zu holen. Ihnen wurde die Sache als Gelegenheit zur Selbstdarstellung, zur Demonstration ihrer Vielfalt, zur Werbung neuer Mitglieder und dazu schmackhaft gemacht, mit dem Festbetrieb ein paar Mark in die eigenen Kassen zu spülen. "Viele von ihnen hatten bis da noch nie Gelegenheit zum öffentlichen Auftritt!", weiß Karlheinz Hauck. Die Vereinsvorsitzenden waren offenbar begeistert, die Zustimmung war einmütig, erinnert sich Schlesinger. Den Vereinen wurde aber auch die Trägerschaft überlassen. Denn die Stadt wollte sich das Ganze "kein Geld kosten" lassen; sie wollte ihre eigene Rolle darauf beschränken, die Vereine "bei der Organisation zu unterstützen", erklärt der Alt-Bürgermeister.

Zu diesem Zeitpunkt war man von der Vorstellung, das Fest könnte eine Dauerlösung werden, noch weit entfernt. "Den Kuckucksmarkt aus der Au wieder zurückzuholen, war nach wie vor eine Option", so Schlesinger.

So ging der Frühling 1980 zum ersten Mal über die Bühne. Und Schlesinger blickt im "Eberbacher Geschichtsblatt" von 1981 zum ersten Mal darauf zurück - das Missvergnügen ist unüberhörbar. "Das Fest muss ganz allgemein inhaltlich verbessert werden", schreibt er da, "mit einer Verlagerung der Schwerpunkte des Angebots hin zu den kulturellen Beiträgen, zum heiter-beschwingten musischen Erleben des Frühlings, dafür weniger Essen und Trinken allerorten...". Immerhin: das offene Frühlingsliedersingen am mit sangeslustigen Menschen damals voll gefüllten Alten Markt war ganz nach seinem Geschmack. Zur Einstimmung der Gemüter und Lockerung der Kehlen stieg der Schultes von da gerne auch selbst auf die hölzerne Bühne, um den "lieben Maien" im Chor der Honoratioren und geschulten Sänger freudig zu begrüßen.

Eine Festkommission aus Vertretern des öffentlichen Lebens und aus jeder Gemeinderatsfraktion fungierte fortan als Scharnier zwischen Vereinen und Verwaltung. Bis 2013/14, als sich die Mitglieder laut Tobias Soldner plötzlich fragten: "Was machen wir hier eigentlich? Macht ihr doch was!" Da hatte sich der Frühling allerdings schon ein gutes Stück weiterentwickelt.

Der Zauber des Neuen, der sprühende Idealismus und die spontane Begeisterung, die das anfangs in weiten Teilen improvisierte Fest zum großen Gemeinschaftserlebnis machten,erfuhren in den 1990er-Jahren einen Dämpfer. So einfach ließen sich die engen Altstadtstraßen jetzt nicht mehr zur Feiermeile machen und vollstellen: Da machte dem Frühling jetzt Zug und Zug die wachsende Zahl an Vorschriften und Auflagen einen Strich durch die Rechnung. "Feuerwehr, Sicherheitsabstand zu den Häusern, Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge", zählt Tobias Soldner auf. "In der Folge hatte sich der Schulhof erledigt, und die Altstadtstraßen auch." Auch der Kinderflohmarkt, der am Anfang noch viel größer war als heute, musste Federn lassen. "Da hieß es plötzlich: Ist ja super - aber bitte nicht bei mir vorm Fenster!"

Auch ein finanzielles Problem kündigte sich an. Beim Gedanken an die "Gründerjahre", als die Bühnen einfach so zusammengezimmert wurden, die Bands noch für "umme" spielten und Pannen kein großer Akt waren, mischen sich Freude und ungläubiges Staunen in den Gesichtern von Haas und Hauck. Edgar Haas: "In den Neunzigern hieß es dann von Stadt und Gemeinderat, der Frühling darf kein Zuschussbetrieb werden - und die Standgebühren wurden teurer". Von da an war es nicht mehr so einfach, attraktive Händler für zweieinhalb Festtage zu finden.

Als Tobias Soldner das Fest ab 2003/4 erst zusammen mit Haas, ab 2005 allein managte, "hatte es noch deutlich andere Strukturen als heute". Die Händlermeile reichte da noch bis zum Budokai-Zelt am "Grünen Baum". Dann gab es Probleme, den Zusammenhang zwischen da und dem Leopoldsplatz herzustellen, weiß Karlheinz Hauck. Und heute wird der Frühling nur noch auf den öffentlichen Plätzen gefeiert, und man muss zusehen, dass man die miteinander verbindet: "Das ist das Programm", erklärt Soldner.

Über die Jahre gingen Vereine für den Frühling verloren, andere kamen neu dazu. Dass die französischen Freunde aus der Partnerstadt Thonon seit 2010 nicht mehr mitmachen, empfinden alle noch jetzt als schmerzlichen Verlust. Der Aufwand war für die Ehrenamtlichen einfach zu groß, das ist bekannt. Eberbach musste seinerseits ja auch die Fahrten zum Jahrmarkt am Lac Léman einstellen. Soldner weiß noch genau, dass "die Stadt zuerst alles für die Thononer Gäste gemacht hat: Strom, Zelt, Stand. Erst am Thononplatz, dann am Blauen Hut. Die Franzosen kamen einfach her und haben gekocht!"

Und heute, nach 40 Jahren Frühling? Schlagen natürlich auch allgemeine Entwicklungen auf das Altstadtfest durch. Die Stadt, die Existenzkrise der Gesangvereine - ist das mit dem Frühlingsliedersingen nicht überhaupt ziemlich gestrig? "Wir halten dagegen und pflegen diese Tradition!", gibt sich Horst Schlesinger kämpferisch. Das musikalische Spektrum wurde jedoch stark erweitert. "Wir bedienen heute jedes Genre, es gibt Musik auf fünf Open-Air-Bühnen und in der Stadthalle, 30 Livebands spielen", so Soldner. Und das verlangt natürlich Professionalität. Das dreiköpfige KTS-Team muss sich dafür voll ins Zeug legen. Bands spielen heute nicht mehr umsonst, Musiker treten heute nicht mehr auf grob gezimmerten Bühnen auf. Außerdem sitzt dem Frühling die Konkurrenz in der Nachbarschaft im Nacken: auch Sinsheim, Mosbach, Beerfelden feiern Feste. Und die Leute können nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Geld von der Stadt gibt es für das Fest heute auch: ausgeschüttet wird es als Vereinsförderung.

Die Ansichten darüber, was sich gut, was weniger gut auf die Entwicklung des Festes ausgewirkt hat, sind geteilt in der Runde. Bürgermeister Peter Reichert mag ohnehin nur Gutes am Frühling erkennen. Als "Vereins- und als Naturmensch", der gern in den Lenz hineinfeiere, schwärmt er: "Die Stadt macht das hervorragend!" Horst Schlesinger kann sich mit dem Neuen Markt als Festplatz nicht anfreunden, Soldner und Bernhard Walter betrachten den Platz so wie er ist als erfreulichen Zugewinn. Und während Edgar Haas, was dessen Breitenwirkung anging, viel für den Frühlingslauf (2005 bis 2014) übrig hatte, relativiert Soldner: "Für die einen war er eine Bereicherung, für die anderen nicht ..."

Dass das Herz des Eberbacher Frühlings bis in unsere Tage in den Vereinen schlägt, daran zweifelt aber kein Mensch. "Sonst würde er auch seinen Charme verlieren", ist Soldner sicher. Auch seine Unverwechselbarkeit ist vermutlich ja genau da auszumachen: in den Vereinen und ihren Menschen.