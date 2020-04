Eberbach. (pol/rl) In der Nacht zum Freitag kam es zu einem Einbruch in die Realschule in der Pestalozzistraße. Dabei wurde ein Glassegment zwischen der Außensportanlage und der Aula eingeschlagen. In der Schule wurden mehrere Zimmertüren brachial aufgebrochen und die Räume durchsucht. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Ob etwa gestohlen wurde ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten sich unter der 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.