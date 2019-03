Schönbrunn. (pol/mare) Brand einer Scheune! Mit dieser Meldung wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in die Heidelberger Straße alarmiert. Wie die Beamten mitteilen, entpuppte sich das vermeintliche Großfeuer aber nur als Rauchentwicklung bei Sägearbeiten.

Gegen 11.30 Uhr war der Notruf eingegangen. Die Feuerwehren aus Lobbach, Schönbrunn und Eberbach rückten aus.

Was war passiert: Ein 82-jähriger Mann sägte in einer Werkstatt Hartholz. Dabei gab es Funkenflug. Über den Staubabzug wurden die Funken offenbar in ein Sägemehlsilo gesaugt. Die Funken schmorten einen Schlauch und das Sägemehl an.

Es rauchte ordentlich. So sehr, dass der 82-Jährige seine Werkstatt verlassen musste. Die mittlerweile eingetroffenen Wehren belüfteten das Gebäude und leerten das Silo, damit sie ausschließen konnten, dass es versteckte Glutnester gibt.

Es entstand nur ein geringer Schaden am Absaugschlauch, das Gebäude blieb unbeschädigt, Menschen wurden nicht verletzt. Dafür gab es während dem Einsatz Verkehrsbeeinträchtigungen.