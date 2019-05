Schönbrunn. (pol/rl) In der Nacht zum Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Ortsmitte kurz nach 1 Uhr ein Mazda auf. Als sie den 24-jährigen Fahrer im Wagen kontrollieren wollten, ignorierte er die Beamten zunächst. Als die Beamten dem Mann weitere Anweisungen gaben, wurde dieser so aggressiv, dass die Beamten eine weitere Streifenbesatzung zur Unterstützung riefen.

Mit gemeinsamen Kräften nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn zum Eberbacher Revier. Dabei beleidigte der betrunkene 24-Jährige die Beamten.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann noch 1,26 Promille intus hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein eingezogen. Der aus dem Mosbacher Raum stammende Fahrer muss sich nun vor der Justiz verantworten.