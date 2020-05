Oberzent-Schöllenbach. (pol/mün) Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer erlitt am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der "Krähbergstrecke" schwere Verletzungen. Der Jugendliche aus Bürstadt war mit seinem Vater unterwegs, als er gegen 16 Uhr auf der Landesstraße bei Schöllenbach in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Er stürzte und wurde in das angrenzende Waldstück geschleudert.

Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die Fahrbahn war für knapp zwei Stunden gesperrt.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Oberzent zur Absperrung und Bergung, ein Rettungswagen und der Notarzt, sowie eine Streife der Polizeistation Erbach.