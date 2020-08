Heddesbach. (pol/mün) In der Odenwald-Gemeinde Heddesbach brach am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Sägewerk aus. Über 100 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Heddesbach, Hirschhorn, Eberbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Neckargemünd und Waldmichelbach waren im Einsatz.

Der Brand soll gegen 15 Uhr in einem Technikraum ausgebrochen sein, heißt es vonseiten der Polizei. Gegen 18.30 war das Feuer gelöscht - die Brandwache ging bis 23 Uhr.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die Brandexperten des Polizeireviers Eberbach haben die Ermittlungen aufgenommen.