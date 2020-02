Eberbach/Heidelberg. (pol/van) Schmierfinken haben am Wochenende ihr Unwesen an einer Eberbacher Schule getrieben. Hier bemerkte der Hausmeister der Schule am Samstagvormittag mehrere Farbschmierereien an der Fassade des Gebäudes, an zwei Tischtennisplatten im Schulhof sowie an einer Treppe. Die Unbekannten sollen nach Angaben der Polizei darauf Schriftzüge mit Bezug zu einem regionalen Fußballverein mit weißer Farbe angebracht haben.

Die Beamten grenzen den Zeitraum auf Freitagnachmittag bis Samstagvormittag ein. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ähnliche Schmierereien wurden in Heidelberg-Ziegelhausen entdeckt. Die Beamten prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt. Hinweise gehen an das Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/92100.