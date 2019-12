Eberbach. (pol/rl) Oper eines dreisten Taschendiebes wurde eine 82-jährige Frau vor ihrem Haus am Dienstag. Die in der Bahnhofstraße wohnende Seniorin hatte zuvor bei der Volksbank nebenan Bargeld abgehoben. Den Brief mit dem Bargeld verstaute sie in ihrer umgehängten Einkaufstasche. Als sie vor ihrem Haus die Eingangstür öffnete, folgte ihr ein Mann in den Flur und fragte sie in gebrochenem Deutsch nach einem Zahnarzt.

Als die 82-Jährige ihm den Weg zu einem Zahnarzt in der Nähe erklärte, verließ er das Haus und ging in Richtung Bahnhof. In der Wohnung bemerkte sie beim Ausräumen der Tasche, dass der Umschlag mit dem Geld fehlte. Per Notruf verständigte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Der Täter soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und vermutlich Osteuropäer sein. Er trug eine dunkle Jacke und eine Schiebermütze.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die 82-Jährige schon beim Geldabheben in der Bank beobachtet hatte, ihr dann gefolgt war und sie mit der Frage nach dem Arzt abgelenkt hat, um den Umschlag aus der Tasche zu klauen.

Info: Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Eberbach unter der 06271/92100 oder die Kriminalpolizei in Heidelberg unter der 0621/174-4444.