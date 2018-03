Eberbach. (pol/mare) In Eberbach geht ein Mauerstein-Werfer um: Die Scheibe einer Gaststätte in der Steigestraße hat in der Nacht zum Sonntag ein Unbekannter mit einem roten Mauerstein eingeworfen. Laut Polizei entstand so Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ob diese Sachbeschädigung mit zwei weiteren in Zusammenhang steht, die sich in der Unteren Talstraße ereigneten, bedarf der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach. Die Frontscheibe eines Audi A6 sowie die Fahrzeugseite eines VW wurden ebenfalls durch einen roten Mauerstein beschädigt, sodass auch hier Sachschaden in aktuell noch nicht bekannter Höhe entstand. Jeweils am Sonntagvormittag stellten die Besitzer die Schäden fest und alarmierten die Polizei.

Die Beamten schließen nicht aus, dass für alle drei Taten der-/dieselben Täter in Frage kommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/92100, in Verbindung zu setzen.