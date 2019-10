Eberbach. (pol/slb) Scharf gezielt beim Werfen, aber nicht fit beim Rennen: Am Montagmittag warfen drei Jugendliche Steine auf die Rückseite des leerstehenden Dr.-Schmeißer-Stiftes in der Luisenstraße. Dabei zerstörten sie die Fensterscheibe einer Balkontür, so die Polizei.

Ein Zeuge hatte die Steinewerfer gesehen und gegen 13 Uhr die Polizei gerufen. Die Beamten machten sich sofort auf und trafen vor Ort auf die Jugendlichen. Als sie die Polizei sahen, wollten sie rasch flüchten. Einen konnten die Beamten festnehmen, einen zweiten verfolgte ein Polizist zu Fuß bis in die Bussemerstraße, wo er ihn stellte. Wer der Dritte im Bunde war, fand die Polizei durch eine hartnäckige Befragung seiner Kumpanen heraus.

Gegen die drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro.