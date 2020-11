Eberbach. (pol/mare) Ein 35-Jähriger soll am Samstag von einem Mann in den Bauch geschlagen worden sein. Das berichtet die Polizei.

Der 35-Jährige hielt sich gegen 21.30 Uhr mit einem Verwandten in der Zwingerstraße auf. Plötzlich sollen drei schwarz gekleidete Männer aufgetaucht sein. Einer davon soll ihn dann zu Boden geschlagen haben, wobei sich der 35-Jährige am Kopf verletzte. Anschließend flüchteten die drei Angreifer in Richtung Rosengasse. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der 35-Jährige begab sich zur ärztlichen Behandlung ins örtliche Krankenhaus. Ein Zeuge gab an, dass sich ein Pärchen nach der Attacke um den Verletzten gekümmert habe. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.