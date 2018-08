Buchen. (dore) Beste Stimmung herrschte gestern wieder beim traditionellen Schützenmarkt-Frühschoppen der Schützengesellschaft Buchen mit geladenen Gästen in der guten Stube im "Prinz Carl". Für die musikalische Unterhaltung sorgte wie immer die Stadtkapelle unter Leitung von Alexander Monsch.

Bürgermeister Roland Burger nutzte die Gelegenheit, um ein kurzes Fazit über den bisherigen Verlauf des Schützenmarktes zu geben. Er freute sich über das wider Erwarten gute Wetter und einen Festauftakt "nach Maß".

In diesem Jahr vertrat erster Schützenmeister Joachim Schmidt den erkrankten Oberschützenmeister Achim Schubert als humorvoller Redner der Schützen und zog eine positive Bilanz zu den ersten Schützenmarkt-Tagen: "Ich bin glücklich, dass bisher alles hervorragend läuft. Das Distelhäuser Bier schmeckt sehr gut. Die Bewirtung durch die Gastwirte der ,Sonne’, des ,Schwanen’ und des ,Waldeck’ ist sehr gut. Die Versorgung der Festzeltbesucher verläuft einwandfrei und ich habe bislang auch bei den Servicekräften nur zufriedene Gesichter gesehen." Das zeuge von einer professionellen Küche und professionellem Ausschank. Die Marktkommission mit Frank Helm, Kurt Wilhelm, Heike Kern und Tamara Stelter habe auch dieses Jahr wieder den Schützenmarkt sehr gut organisiert und neue interessante Fahrgeschäfte an Land gezogen.

Humorvoll leitete Schmidt zum sportlichen Geschehen der SG Buchen im Jahr 2017 über: "Wir Schützen können nicht nur feiern, sondern auch schießen." Gute Ergebnisse bei den Landesmeisterschaften sowie durch Starter bei den Deutschen Meisterschaften seien Argumente für hervorragende sportliche Aktivitäten der SG Buchen. Explizit hervor hob Schmidt Hannelore Müller, die mit zwei Vizemeisterschaften, einem dritten und vierten Platz bei den Landesmeisterschaften ein tolles Ergebnis erzielt habe.

Besonders freute er sich auch darüber, dass die Schützengesellschaft endlich nach vielen Jahren wieder drei Starterinnen im Jugendbereich dabei hatte. Eine hervorragende Leistung sei zudem der Aufstieg der Luftgewehrmannschaft in die Landesliga Ost, zu der einige jüngere Schützen ihren Teil beigetragen hätten, so Schmidt. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei Jugendleiter Jürgen Sillmann und den Trainern Oliver Schmitt und Rebecca Wallrapp für ihre gute und zeitintensive Arbeit.

Für die Zukunft werde man versuchen, die Jugendarbeit weiter zu intensivieren. Außerdem sprach Schmidt nötige Investitionen in die Infrastruktur der SG an: "Da in der nächsten Zeit bauliche Veränderungen im 50 und 100 Meterbereich anstehen, werden wir weitere Schritte in Richtung Modernisierung und zeitgemäße Führung der Schützengesellschaft gehen müssen."

Sehr erfreulich sei, dass von Seiten der Buchener Bevölkerung Interesse am Schießsport bestünde, führte Schmidt aus. So seien im Rahmen des Feriensommerprogrammes ca. 20 Jugendliche ins Schützenhaus gekommen. Außerdem finde die Feier zum Gründungstag der SG immer mehr Interessenten - so seien dieses Jahr fast 300 Gäste in der Sportschießanlage bewirtet worden.

Traditionell wird beim Schützenmarktfrühschoppen ein Gastdirigent bestimmt, der die Stadtkapelle dirigieren darf. In Anlehnung der Entstehung des Schützenmarkts in Folge des Erbschaftskriegs zwischen Bayern und Baden kam in diesem Jahr dem Miltenberger Bürgermeister Helmut Demel, gebürtiger Badener, die Ehre zuteil.

Als sich der Frühschoppen dem Ende zuneigte, reichte Zweiter Schützenmeister Hans Mittelstaedt den Hut herum, um für die Kinderheime Walldürn und Seckach Spenden zu sammeln, damit diese einen schönen Nachmittag auf dem Schützenmarkt verbringen können. 400 Euro kamen dabei zusammen.

Im Anschluss an das Mittagessen ging es für die Teilnehmer des Frühschoppens mit der Stadtkapelle auf den Festplatz, um dort noch ein paar gesellige Stunden zu verbringen.