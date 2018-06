Von Dominik Rechner

Ruhengeri/Mudau-Reisenbach. Mittwoch, 1. November 2017, 19.10 Uhr Ortszeit in der ruandischen Hauptstadt Kigali: Daniel Hemberger ist gelandet. Für den Reisenbacher beginnt von nun an ein neues Lebenskapitel. Drei Jahre lang wird er als Entwicklungshelfer des christlichen Entwicklungsdienstes "Christliche Fachkräfte International" (CFI) am Muhabura Integrated Polytechnic College in Ruhengeri, einer Stadt mit 86.000 Einwohnern im Nordwesten Ruandas in der Region Musanze, tätig sein.

"Ein Reisenbacher geht nach Afrika" schrieb die RNZ bereits in ihrer Ausgabe vom 23./24. September 2017. Die RNZ sprach nun mit Daniel Hemberger über seine ersten sieben Monate in dem afrikanischen Land am Äquator. In Teil eins der zweiteiligen RNZ-Reihe "Ein Odenwälder in Ruanda" erzählt er von seiner Aufgabe als Entwicklungshelfer und so manchen Schwierigkeiten, die er vom Leben in Deutschland nicht kennt.

"Meine Erwartungen an die Zeit in Ruanda waren eher verhalten, da ich offen sein wollte für das, was da kommt. In meiner Vorbereitungszeit wurde mir sehr vieles über Land und Leute beigebracht, das half mir, gut in Ruanda anzukommen und mit den Menschen vor Ort warm zu werden. Angst vor Gewalt in dem ehemaligen Bürgerkriegsland hatte ich keine. Und der Bürgerkrieg ist ja auch schon 24 Jahre her", so Hemberger.

Als er seinen Arbeitskollegen erzählte, dass er kündigen wird und als Entwicklungshelfer nach Ruanda geht, hätten die meisten auch die Frage nach der Angst vor Gewalt an ihn gestellt. Zur selben Zeit sei jedoch eine Studie des Weltwirtschaftsforums über die sichersten Reiseländer veröffentlicht worden. "Auf der Liste steht Ruanda auf Platz neun und Deutschland auf Rang 51 und so sagte ich zu meinen Kollegen, dass ich bald in einem sichereren Land leben werde, als sie selbst", lacht Hemberger.

Und so viel sei bereits verraten: Er fühlt sich ausgesprochen wohl in seiner neuen "Heimat". Kein Wunder, denn: "Die Menschen in Ruanda sind zu mir sehr freundlich und hilfsbereit. Ich denke, die Menschen mögen mich", freut sich Hemberger. Seinen Sprachlehrer zählt er mittlerweile gar zu seinen sehr guten Freunden und auch mit seinen Kollegen an der Schule sind Freundschaften entstanden. Generell könne er jedem nur empfehlen, "mal eine Reise nach Ruanda zu unternehmen. Ruanda ist ein sehr schönes Land mit einer tollen Landschaft, einer bewegenden Geschichte und wundervollen Menschen."

Seine ersten fünf Monate in Ruhengeri hatte Hemberger damit verbracht, sich nach Projekten für die Schule umzusehen, "Kinyarwanda" (die Amtssprache in Ruanda) zu lernen, mit seinen Kollegen "warm" zu werden und zu versuchen, das Schulsystem kennenzulernen, das sich sehr vom deutschen Schulsystem unterscheide. "Es ist mir bis jetzt allerdings noch nicht ganz gelungen, dieses zu verstehen", erklärt Hemberger. Mit der Sprache jedoch "läuft es richtig gut. In meiner Vorbereitungszeit in Bad Honnef habe ich meine ersten Schritte in ,Kinyarwanda’ gemacht. Am 8. November startete mein dreimonatiger Intensiv- Sprachkurs mit 15 Stunden Unterricht in der Woche."

Daniel Hemberger und zwei Lehrer des Muhabura Integrated Polytechnic College suchen nach der richtigen Lösung.

Hembergers Aufgabe als Entwicklungshelfer am Integrated Polytechnic College ist es, den Maschinenpark an der Schule zu organisieren und nach passenden Projekten Ausschau zu halten, um diese dann an der Schule zu installieren. Und die Aussichten sind erfolgversprechend: "Wir haben sehr gute Projekte für die Schule gefunden." In der Zeit, in der Hemberger dort ist, soll eine Solar-Power-Station aufgebaut werden. Weiterhin will man das Regenwasser auffangen und als Nutzwasser aufbereiten sowie die Schreinerei der Schule so umgestalten, damit dort Lehrlinge ausgebildet werden können. Eine Holzspielzeugproduktion soll ebenfalls ins Leben gerufen werden.

Hemberger berät außerdem die Lehrer in ihrem Aufgabenbereich. "Unterrichtstechnisch gesehen habe ich mit den Schülern jedoch nichts zu tun", erläutert er. An seiner Schule ist er der einzige Entwicklungshelfer. Eine deutsche Kollegin von CFI arbeitet jedoch für die Shyira-Diözese in Ruhengeri: "Wir arbeiten Hand in Hand an dem Umgestalten der Schreinerei", erzählt Hemberger. In seinem Büro arbeitet er zusammen mit sechs ruandischen Kollegen, insgesamt beschäftigt die Schule rund 50 Mitarbeiter: "Die meisten leben nicht weit weg von Ruhengeri. Ein Lehrer muss jedoch jeden Tag jeweils 1,5 Stunden hin und zurück mit dem Fahrrad fahren."

Eine Besonderheit, die in Deutschland wohl undenkbar wäre. Doch überhaupt ist in Ruanda vieles anders als in Deutschland.

In dem Wohngebiet, wo Hemberger seine 87 Quadratmeter große Wohnung hat, wird zur Zeit ein großes Infrastrukturprojekt umgesetzt. Es werden Straßen modernisiert, unter anderem neue Trinkwasser- und Abwasserleitungen verlegt. "Deshalb kommt das Wasser manchmal mit einem annehmbaren Druck aus der Leitung, mal kommt es tröpfchenweise, und manchmal kommt es gar nicht", lacht Hemberger.

Und auch die Stromversorgung ist nicht stabil: "Es kann vorkommen, dass an einem Tag 20-mal der Strom weg ist. Manchmal für nur fünf Minuten, ein anderes Mal bis zu drei Stunden."

Ungewohnt für den Reisenbacher war auch das Klima: "Ich vermisse die vier Jahreszeiten. Hier ist es das ganze Jahr wie bei uns im Frühling. Das Tag-Nacht-Verhältnis ist immer gleich - ca. zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht. Es ist ratsam, immer einen Regenschirm oder seinen Regenmantel dabei zu haben, denn hier regnet es sehr oft." Eine große Herausforderung sei zudem der Straßenverkehr: "Das geregelte Fahren finde ich in Deutschland besser und die ,Ruß’-Fahrzeuge hier gehen mir sehr auf die Nerven."

Info: In Teil zwei der RNZ-Reihe "Ein Odenwälder in Ruanda" erzählt Daniel Hemberger von den Menschen, der Kultur und besonderen Erlebnissen in den ersten sieben Monaten.