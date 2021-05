Von Lea Kirchgeßner

Buchen. Mit dem Matheabitur am Montag haben die Abiturienten der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) in der vergangenen Woche ihre letzte Prüfung geschrieben. Um zu erfahren, wie die Prüfungen verlaufen sind und wie sich die Lernsituation inmitten der Pandemie gestaltete, hat sich die RNZ bei Schülerinnen und Schülern der ZGB umgehört. "Es ist ein besonderer Jahrgang, der alle Höhen und Tiefen erlebt und als Klasse das Beste daraus gemacht hat", meinte Karsten Heiß, der Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, über die Abiturienten.

> Daniel Knapp (18 Jahre): "Allgemein waren die Prüfungen in Ordnung. Trotz Corona waren wir sehr gut vorbereitet, was auch daran liegt, dass die Lehrer immer für Fragen erreichbar waren", resümierte der Abiturient. Auch das Schreiben mit Maske sei kein Problem gewesen, das sei die Klasse gewohnt. Er betonte, dass trotz des Online-Unterrichts über die Lernplattform Microsoft Teams ein Austausch und der Kontakt zu den Freunden möglich war. "Wir wollen nicht als Corona-Abi abgestempelt werden, da wir uns neben der guten Vorbereitung auch viel selbst erarbeitet haben", hob Daniel Knapp hervor.

> Cornelia Bich (21): "Das Abi war nicht einfach, aber dennoch machbar", so fasste Cornelia Bich die Prüfungen zusammen. Auch sie betonte, dass es immer möglich gewesen sei, den Lehrkräften Fragen zu stellen und eine schnelle Antwort zu erhalten. Vor den Prüfungen hat sie sich gegen einen freiwilligen Schnelltest entschieden. "Wenn der Test falsch positiv gewesen wäre, dann wäre das neben dem Prüfungsstress noch eine Extrabelastung gewesen", so ihre Auffassung, der sich auch die anderen Befragten anschlossen. Für die Abiturientin war es gut, in der Schule zu sein, da man sich in der Schule besser konzentrieren könne und Wissen leichter vermittelt werde.

> Nesina Heß (19): Nesina Heß fand "die Prüfung im Profilfach Mechatronik sehr schwer". Dies führte sie auf eine im Vergleich zu den Vorjahren komplexere und geänderte Aufgabenstellung zurück. Trotz der am ZBG gut funktionierenden Online-Vorbereitung habe sie digital eher als in Präsenz ihre Fragen zurückgehalten. Außerdem habe sie das Lernen in Kleingruppen vermisst, das aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich war. Aber sie unterstrich, dass alle Abiturienten ein starkes Gemeinschaftsgefühl verbinde und sie sich trotz der Aufteilung in verschiedene Profilfächer immer als eine Klasse sehen würden.

> Murat Akseven (20): "Prinzipiell waren die Prüfungen durch Microsoft-Teams und viel Vor- und Nachbereitung machbar", stellte der Abiturient fest. Nur mit der geänderten Aufgabenstellung im Profilfach sei er überfordert gewesen, da er auf zwei statt drei Aufgaben nicht gefasst war. Mit den Prüfungsaufgaben in Mathe, Deutsch und Ethik war er aber zufrieden. Besonders stressig sei für ihn während der Vorbereitung des Abiturs das lange Auf und Ab hinsichtlich der Prüfungsorganisation und auch die daraus resultierende Ungewissheit gewesen.

> Peter Schwab (19): Peter Schwab fand die Prüfung im Profilfach Technik und Management "sehr gut machbar". Die Lehrkräfte hätten in der Vorbereitung alle Themenfelder gut abgedeckt, und auch die anderen Prüfungen wären in Ordnung gewesen. Allerdings habe im Englisch-Abi die teilweise mangelhafte Audioqualität des Podcasts beim Hörverstehen Schwierigkeiten bereitet. "Durch die fehlende Konstanz hatte ich oft keine Motivation zum Lernen und habe mich durch das Schuljahr durchgequält", stellte er fest. Sehr schade sei es, dass es keine gemeinsame Klassenfahrt gegeben habe. Trotzdem würden sie hoffen, dass wenigstens bei der Abschlussfeier im Juli wieder mehr möglich ist.

> Luca Illig (18): "Ohne Corona würden die Prüfungen besser ausfallen", war sich der Prüfling sicher. Das Auf und Ab im gesamten Schuljahr und die fehlenden Freizeitaktivitäten hätten das Abi erschwert. "Mir hat der Ausgleich zum Lernen, wie Fitness und Fußball, gefehlt", urteilte er. Allgemein seien sie gut vorbereitet gewesen, denn sie hätten sogar Nachprüfungen und nicht nur vergangene Haupttermine in der Vorbereitung gerechnet. Trotzdem empfand er die Mechatronik-Prüfung schwer, was enttäuschend sei, gemessen an dem, wie viel vorab gemacht wurde. Dafür war im Deutsch-Abi die Textanalyse "gut zu schreiben".

> Insgesamt waren die Schüler froh, den Prüfungsstress und die Phasen der Unsicherheit durch späte Vorgaben des Kultusministeriums hinter sich zu haben. Einzelne Prüfungen seien schwer gewesen, aber insgesamt doch machbar, so der Tenor. Einig waren sich die Abiturienten auch darin, dass sie von den Lehrkräften sehr gut vorbereitet wurden und dass mit Microsoft Teams der Fernunterricht gut funktionierte habe.