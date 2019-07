Würzburg. (rüb) Mit einem Heimspiel gegen die Reserve des FC Bayern München starten die Würzburger Kickers am Samstag um 14 Uhr in die neue Spielzeit in der 3. Liga. Gute Chancen auf einen Stammplatz hat Mittelstürmer Luca Pfeiffer. Der 22-Jährige stammt aus Gommersdorf und stieg zuletzt mit Osnabrück in die zweite Fußballbundesliga auf.

Zuvor kickte er für die Stuttgarter Kickers, den FSV Hollenbach sowie in der Jugend für die TSG Hoffenheim und den VfR Gommersdorf. Wir haben uns mit dem 1,96 Meter großen Torjäger über seine Ziele mit Würzburg und den Traum von der Bundesliga unterhalten.

Wie war der Start für Sie in Würzburg?

Sehr gut! Ich wurde sowohl von der Mannschaft als auch vom Trainerteam super aufgenommen. Nachdem ich anfangs im Hotel gewohnt habe, ziehe ich jetzt in eine Wohnung in der Stadt. Auch sportlich habe ich mich gleich gut zurechtgefunden und im ersten Testspiel zweimal getroffen. Ich hoffe, das geht am Samstag so weiter ...

War es eine rein sportliche Entscheidung für die Kickers, oder hat auch die Nähe zur Heimat eine Rolle gespielt?

Entscheidend war natürlich das Sportliche, das genießt oberste Priorität. Ich habe mit den Verantwortlichen hier gute Gespräche geführt und gleich gemerkt: "Das könnte passen!" Aber untergeordnet hat natürlich auch die Heimatnähe eine Rolle gespielt.

Zweimal standen Sie kurz vor einem Sprung in die 2. Bundesliga: Erst ist ihr neuer Verein Paderborn aufgestiegen und hat sie an den Drittligisten Osnabrück verliehen. Dann sind sie selbst mit Osnabrück aufgestiegen und blieben aber wieder in der 3. Liga. Klappt es im dritten Anlauf mit Würzburg?

Es wäre ein Traum, mit Würzburg in der 2. Liga zu spielen. Aber die 3. Liga ist eine schwierige Liga, in der alles passieren kann. Ich hoffe natürlich dennoch, dass wir eine gute Rolle spielen

Wie lauten die Ziele: persönlich und mit der Mannschaft?

Wir haben eine junge Truppe mit einer guten Qualität und möchten natürlich so gut es geht abschneiden, ohne dass ich das an einem Tabellenplatz festmachen möchte. Persönlich will ich so oft wie möglich auf dem Platz stehen und meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen. Natürlich hoffe ich auch auf viele persönliche Erfolgserlebnisse.

Wo sind Ihre Stärken, und woran müssen Sie noch arbeiten?

Ich habe jetzt fast in jedem Testspiel getroffen, der Abschluss ist zweifellos eine Stärke von mir. Den Rest sollen andere beurteilen. Woran ich aber auf jeden Fall noch arbeiten muss, ist mein Kopfballspiel: Mit meiner Größe müsste ich mehr Kopfballtore erzielen. Auch im taktischen Bereich habe ich noch etwas Defizite, da ich erst spät Profi geworden bin. Aber das lässt sich aufholen, hier habe ich mich in den letzten Jahren schon deutlich weiterentwickelt ...

Spieler wie Sie - großgewachsene Stürmer - zählen in Deutschland zu einer aussterbenden Spezies. Woran liegt das?

Das ist eine gute Frage. Ich habe Spieler wie Mario Gomez, die über Jahre hinweg konstant zweistellig in der Bundesliga getroffen haben, immer bewundert. Umso mehr bedauere ich, dass es diesen Stürmertyp bei uns kaum noch gibt. Doch ich bin sicher: Der echte Mittelstürmer kommt wieder!

Auf den ersten Blick sind Sie Gegensätze: Ihr Vater Karlheinz war ein quirliger, technisch versierter Mittelfeldspieler, Sie sind ein Hüne von Mittelstürmer. Gibt es dennoch Ähnlichkeiten zwischen Ihnen im Spiel?

Definitiv. Wir sind gar nicht so unterschiedlich, wie es zunächst aussieht. Ich habe ja früher auch im Mittelfeld gespielt. Mein Vater hat mich dann in den Sturm gestellt, als er mich in Hollenbach trainiert hat. Wir haben beide eine ganz gute Technik und einen ordentlichen Abschluss. Mein Vater ist mein größter Förderer und Kritiker zugleich: Wir reden oft über das Spiel und meine Leistung. Er hat einfach Ahnung vom Fußball - und davon profitiere ich.

Ab welchem Zeitpunkt war Ihnen klar, dass es für den Profibereich reichen könnte?

Nach meinem Wechsel nach Hollenbach hatte ich eigentlich schon mit dem Profifußball abgeschlossen, mich auf die Schule konzentriert, mein Abi nachgeholt und wollte studieren. Als mir dann aber im ersten Seniorenjahr gleich 18 Tore geglückt sind, habe ich gespürt: "Es geht noch mehr!"

Wohin soll der Weg des Luca Pfeiffer noch führen: Träumen Sie von der Bundesliga?

Davon träumt man als Fußballer doch immer. Ob es dafür reicht? Glück gehört auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, für welches Niveau ich geschaffen bin. Aber ich werde alles geben, und dann schauen wir mal ...