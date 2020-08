Von Matthias Miltz

Buchen/Würzburg. "Ich wusste schon, dass der Verein mit mir plant. Es gab zwar immer wieder Andeutungen, aber ich war wirklich überrascht, als die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind und mir einen Profivertrag angeboten haben. Normalerweise hätte ich noch ein Jahr in der U19 gehabt. Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung", sagt Umut Ünlü.

Der 17-Jährige hat vor Kurzem seinen ersten Profivertrag beim FC Würzburger Kickers unterschrieben und wurde von der U19 in der Kader der Profis hochgezogen. Ünlü stammt aus Buchen, machte seine ersten fußballerischen Schritte allerdings bei den Bambinis in Walldürn. "Das war aber nicht lange. In der F-Jugend bin ich dann schon zum TSV Buchen gekommen", sagt der Linksverteidiger.

In Buchen blieb er bis zur D-Jugend, bevor er dann in die U15 der SpVgg Neckarelz wechselte. In der Saison 2017/18 kam dann der Kontakt nach Würzburg zustande. Ünlü erzählt: "Der Vater unseres Neckarelzer Torwarts arbeitete damals beim Sponsor von Würzburg und meinte zu mir, dass er den Trainer dort kenne und ihm auch schon von mir erzählt habe." Danach sei dann alles ganz schnell gegangen. "Wir haben mit meinen Eltern geredet und danach bin ich nach Würzburg ins Probetraining gegangen." Schon nach dem ersten Training kam der damalige U17-Trainer Dirk Pschiebel auf ihn zu und teilte ihm mit, dass die Würzburger ihn gerne in ihrem Team haben möchten.

"Zu Beginn war das ganz schön stressig, weil ich ja noch zuhause auf der Schule war und bei uns Schule immer sehr wichtig war. Also mussten mich meine Eltern immer zum Training nach Würzburg fahren."

Die Umstellung auf dem Platz sei ihm damals nicht so schwer gefallen, wie am Anfang vielleicht gedacht. "Fußballerisch war es schon ein Unterschied zu Neckarelz, aber der war gar nicht so groß. Die größten Unterschiede waren die Möglichkeiten, die man auf einmal hatte. Die Trainingsoptionen waren ganz andere, viel mehr und es war alles größer. Außerdem war die Perspektive in Würzburg sehr gut für mich." Dass die Perspektive tatsächlich sehr gut war, zeigt die Tatsache, dass er mit gerade einmal 17 Jahren zu den Profis "befördert" wurde.

"Umut hat sich seine Chance absolut verdient. Er hat eine hervorragende Einstellung, verfügt über ein sehr gutes Passspiel und besticht durch starkes Zweikampfverhalten", lobt ihn auch FWK-Cheftrainer Michael Schiele.

Aber nicht nur Spieler und Trainer freuen sich über den neuen Vertrag. Auch der aus Donebach stammende Sebastian Herkert, Präsidiums- und Aufsichtsratmitglied bei den Würzburgern, sagt über Ünlü: "Einmal freut es mich natürlich aufgrund unserer gemeinsamen regionalen Wurzeln, zum anderen sehen wir daran, dass unser Konzept, auf die Jugend zu setzten, aufgeht. Nur so haben wir zukünftig eine Chance, den Verein nachhaltig im Profibereich zu etablieren."

Im Vergleich zum Jugendbereich merke Ünlü vor allem auf dem Platz große Unterschiede. "Das Tempo ist viel höher, man hat viel weniger Zeit", beschreibt er seine ersten Erfahrungen, die er bereits beim Trainingsauftakt im Winter machen durfte.

Für die nahe Zukunft will er sich vor allem im Profikader beweisen und sich dort auch festspielen, wie er erklärt: "Das oberste Ziel ist es, dass ich im Kader bleibe und dort meine Chance nutzen kann."

Außerdem wolle er von den erfahrenen Kollegen viel lernen. "Als junger Spieler schaut man sehr auf die Mitspieler, die schon länger im Profigeschäft sind und eine ganze Menge Erfahrung haben. Ich versuche, alles aufzusaugen, was sie mir sagen und so viel wie möglich auf und neben dem Platz von ihnen zu lernen. Es sind sozusagen meine Vorbilder, weil ich genau das schaffen möchte, was sie schon erreicht haben."

An Vorbildern mangelt es Ünlü bei den Würzburger Kickers in der kommenden Runde gewiss nicht. Mit Matthias Lust wurde ein neuer Co-Trainer verpflichtet, der in seiner Karriere als Aktiver über 300 Zweitligaspiele für den SV Waldhof Mannheim, den 1. FC Saarbrücken, die SpVgg Unterhaching und den VfL Bochum absolvierte. Außerdem verpflichtete der FWK David Kopacz vom VfB Stuttgart. Kopacz hat über 70 Länderspiele für sämtliche U-Nationalmannschaften Polens absolviert und stammt ursprünglich aus der Jugend von Borussia Dortmund. Und auch vom aktuellsten Neuzugang wird sich Ünlü einiges abschauen können: Torhüter Fabian Giefer wechselt vom FC Augsburg an den Dallenberg. Mit 46 Bundesligaspielen und drei Europa-League-Einsätzen ist auch der 30-jährige Neuzugang einer dieser erfahrenen Mitspieler, an dem sich Umut Ünlü orientieren will und von seiner Erfahrung profitieren kann.