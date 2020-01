Bei einem Workshop am 8. Februar in Walldürn können Interessierte Ideen zusammentragen, die dabei helfen sollen, die Erzdiözese bis 2030 klimaneutral zu machen. Foto: Marcel Ditrich

Walldürn/Freiburg. (ac/dpa) "Es sind die Ärmsten und Schwächsten dieser Welt, die aufgrund ihrer individuellen, gruppenbezogenen oder geografischen Verletzlichkeit als erste und am stärksten vom Klimawandel betroffen sind", mahnte der Freiburger Erzbischof Stephan Burger unlängst. Durch jedes Zehntel Grad Temperaturanstieg, das verhindert werde, würden Leid vermieden und Leben gerettet.

Die Weltgemeinschaft dürfe Leid und Ungerechtigkeit auf Kosten der Ärmsten nicht dulden. Dementsprechend stellen sich die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg der gemeinschaftlichen Verantwortung, indem sie ihre Klimaschutzkonzepte umsetzen und die Einhaltung der Zielpfade überprüfen. Dabei können Interessierte aus Walldürn und der Umgebung im Februar einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts der Erzdiözese ist in der Diskussion. Damit will die Kirche ihr selbst gestecktes Ziel, eine klimaneutrale Erzdiözese, bis 2030 erreichen. Angesichts der dramatischen weltweiten Klimaveränderungen will das Erzbistum damit seinen Beitrag leisten. Bisherige Aktivitäten für den Klimaschutz will man erweitern und stärken.

So hatte die Erzdiözese bereits 2006 eine Energieoffensive gestartet, die das Ziel verfolgt, Energie zu sparen, auf erneuerbare Energien umzusteigen und die Gebäude energetisch zu ertüchtigen. Damit will die Kirche ihren Energieverbrauch reduzieren und den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid senken. Von 2006 bis 2014 hat die Erzdiözese damit nach eigenen Angaben ihren Kohlendioxidausstoß im Bereich der Kirchengemeinden um 48,5 Prozent von 83.643 auf 43.047 Tonnen reduziert.

Wichtig ist den Verantwortlichen in Freiburg, dass sich alle in und für die Kirche aktiven Menschen mit ihren Ideen und Vorschlägen beteiligen können. Deshalb werden in der gesamten Erzdiözese vier Regional-Workshops abgehalten, so dass sich möglichst viele Engagierte in diesen Prozess einbringen können. Walldürn ist als einer der vier Standorte ausgewählt.

In der Wallfahrtsstadt wird es somit am Samstag, 8. Februar, von 9.30 bis 14.30 Uhr einen Workshop geben, in dessen Rahmen sich Interessierte aus erster Hand von Experten über die Erstellung des Klimaschutzkonzepts informieren lassen können. Themen wie "Gebäude", "Mobilität" und "Beschaffung" werden dabei diskutiert.

Persönliche Erfahrungen, Ideen, Vorschläge sowie kritische Anmerkungen sollen dabei einen breiten Raum finden. Die erarbeiteten Vorschläge aus den vier Workshops werden dann zu einer der Grundlagen für künftige gemeinsame Projekte.

Teilnehmen können an diesem Workshop alle haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter. Besonders die Vertreter der Pfarrgemeinde- und Stiftungsräte sowie der Gemeindeteams der Seelsorgeeinheiten sind angesprochen. Gruppen und Verbände aus der Gemeinde, denen dieses Thema wichtig ist, können sich daran beteiligen.

Parallel dazu baut die Erzdiözese gemeinsam mit der evangelischen Landeskirche in Baden eine Online-Plattform auf, um darauf weitere konkrete Vorschläge für eine klimaneutrale Erzdiözese 2030 zu sammeln.

Info: Anmeldungen bis zehn Tage vor dem Veranstaltungstermin hier