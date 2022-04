Adelsheim. (ahn) 35 Bauplätze werden zurzeit im Adelsheimer Baugebiet "Steinäcker rechts" erschlossen. Gleichzeitig gibt es in der Gesamtstadt 40 leer stehende Häuser, wie eine Erhebung aus dem Jahr 2020 aufzeigt. Während in den Neubaugebieten Wohnraum geschaffen wird, verrotten die leer stehenden Bestandsgebäude, was dem Gesamterscheinungsbild der Stadt nicht gerade zuträglich ist. Um dieses Problem weiß auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt, der allerdings auch auf ein positives Beispiel hinweist: Carl-Heinz Zimmermann, der im ehemaligen Hotel und Gasthaus "Linde" in der Adelsheimer Kernstadt eine Spielhalle betreibt, will den gesamten Gebäudekomplex sanieren. Dort sollen dann zehn bis 15 Wohnungen entstehen. Zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro steckt Zimmermann in dieses Projekt.

"Solche finanziellen Investitionen wollen oder können von anderen nicht geleistet werden", weiß Bürgermeister Bernhardt, der daneben noch weitere Gründe für den zum Teil jahrelangen Leerstand bei Immobilien anführt.

So kommt das Sanieren und anschließende Vermieten der Immobilie für einige auch deshalb nicht infrage, weil sie bereits schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht haben. Außerdem sei es bei einigen leer stehenden Häusern der Fall, dass die Eigentümer nicht vor Ort in Adelsheim wohnen. "Sie wollen sich dann auch nicht um die Immobilie kümmern." Darüber hinaus gebe es noch die Fälle mit Erbgemeinschaften, die sich untereinander nicht einig werden.

Bürgermeister Bernhardt will etwas gegen den Leerstand in Adelsheim unternehmen. Foto: Andreas Hanel

Und die Lösung der ganzen Problematik? "Im Grunde hilft hier nur der Dialog", meint das Stadtoberhaupt. "Wir müssen den Leuten beratend zur Seite stehen." Denkbar wären in diesem Zusammenhang auch finanzielle Zuschüsse. Außerdem müsse man etwa bei Uneinigkeiten innerhalb von Erbgemeinschaften eine vermittelnde Moderatorenfunktion einnehmen.

"Zudem müssen wir Anreize bieten, um die Bereitschaft zum Verkaufen zu erhöhen", sagt Wolfram Bernhardt. "Die Frage ist: Was können wir als Verwaltung tun, damit die Hauseigentümer ihre Immobilie verkaufen?" Dabei ist aber auch klar: "Die Stadt wird nicht alle Leerstände käuflich erwerben können. Da stoßen wir in Bezug auf Finanzen und Personal natürlich an unsere Grenzen."

Heißt im Umkehrschluss, dass hier private Investoren einsteigen müssten. Damit vor allem die Schaffung kleiner Mietwohnungen in der Innenstadt vorangetrieben werden kann. "Dies wäre etwa für die Azubis der JVA eine tolle Möglichkeit. Wir brauchen etwas, bei dem Mieter unkompliziert zu einer Wohnung kommen. Da braucht es ja keine 100-Quadratmeter-Wohnungen, da reichen auch 60 Quadratmeter", so Bernhardt.

Ein Beispiel dafür ist das Projekt von Carl-Heinz Zimmermann. Der Inhaber des gleichnamigen Spielautomatenvertriebs betreibt unter anderem in Osterburken, Walldürn, Höpfingen sowie in Adelsheim Spielhallen mit dem Namen "Bonjour".

In Adelsheim befindet sich das "Bonjour" im ehemaligen Hotel und Restaurant "Linde". Das hat die besten Tage, in denen die Besucher die vorzügliche Gastronomie und gepflegte Gastlichkeit genießen konnten, schon lange hinter sich. Als der Gebäudekomplex, der zum Teil unter Denkmalschutz steht und dessen ältester Teil um 1900 erbaut wurde, zum Verkauf stand, hat ihn Zimmermann gekauft und dort eine Spielhalle implementiert.

Nun möchte er den ganzen Gebäudekomplex kernsanieren und dort 70 bis 100 Quadratmeter große Wohnungen errichten. Auf zwei Etagen sollen dann zehn bis 15 Wohneinheiten entstehen. "Die Planungen laufen auf Hochtouren", erklärt Zimmermann gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. "Mit der Sanierung wollen wir im Herbst bzw. Winter dieses Jahres beginnen." Die Umbauphase dauert ab der Bewilligung dann zwischen zwölf und 18 Monate.

Ziel sei es, die Wohnungen, die über drei Zugänge erreicht werden können, barrierefrei zu machen, informiert Zimmermann. "Das hängt aber noch davon ab, was von der Baugenehmigung erlaubt wird – etwa in Bezug auf Aufzüge." Denn schließlich habe das Denkmalamt auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Doch nicht nur das Innere des Gebäudekomplexes soll attraktiv gestaltet werden, sondern auch die Außenfassade. "Die soll in einen exzellenten Zustand gebracht werden, so dass es auch von außen gut aussieht", so Zimmermann. "Der Fachwerkcharakter soll wiederhergestellt werden, wie es ursprünglich ausgehen hat. Dazu werden zum Beispiel auch wieder die Fensterläden nach dem früheren Vorbild installiert."

Apropos Vorbild: Carl-Heinz Zimmermann zeigt also, wie man als Investor das Problem der leer stehenden Bestandsgebäude lösen kann – und gleichzeitig Wohnraum schaffen kann. Ob sich andere seinem Beispiel anschließen? Dies wird sich zeigen. Wenn nicht, gibt es ja noch die Lösung, wie sie etwa in Tübingen praktiziert wird, die Bürgermeister Bernhardt nicht unerwähnt lässt.

Das Ganze firmiert unter dem Namen "Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum". 2013 hat der Landtag Baden-Württembergs den Weg dafür durch ein entsprechendes Gesetz freigemacht. Somit haben Kommunen die Möglichkeit, bei Wohnungsmangel ein Zweckentfremdungsverbot zu erlassen. Dann wird dauerhafter Leerstand zu einer Ordnungswidrigkeit. In Tübingen kann die Stadt bei Verstößen ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro verhängen. "Als Ultima Ratio könnte ich mir das auch für Adelsheim vorstellen, wobei wir da im Vorfeld gerne beratend zur Seite stehen würden", sagte Bernhardt.

Und dann bringt das Stadtoberhaupt noch eine weitere Lösungsmöglichkeit ins Spiel, nämlich das Modellprojekt "Junges Wohnen" des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Mit dem Projekt soll der ländliche Raum gerade für junge Menschen attraktiver gemacht werden. Ziel ist, dass diese im ländlichen Raum bleiben oder nach dem Studium oder der Ausbildung wieder dorthin zurückkehren, zumal auf dem Land genügend Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind und Fachkräfte dringend gebraucht werden – auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

Und dabei spielt das Thema "Wohnen" eine große Rolle. Hier setzt dann auch das Modellprojekt "Junges Wohnen" an. "Es soll den teilnehmenden Gemeinden dabei helfen, durch Umnutzung von leer stehenden Gebäuden im Ortskern zukunftsorientierte Wohnmodelle für junge Erwachsene zu entwickeln", sagte Minister Peter Hauk Anfang 2021 zum Start des Projekts. Das wäre sicher auch für Adelsheim eine interessante Option.