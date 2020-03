Walldürn. (pm) Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Coronapandemie stellen auch in Walldürn sowohl Einzelhändler und Gastronomen als auch Dienstleistungsunternehmen vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Viele haben bereits einen Lieferdienst oder Online-Service eingerichtet.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Walldürn erstellt aktuell eine Übersicht der Angebote und Dienstleistungen. Einzelhändler und Unternehmer sollen ihr Liefer- und Abholangebot – inklusive Telefonnummer, E-Mail-Adresse und gegebenenfalls der Webseite – mitteilen. Diese können sich sowohl unter Tel. 06282/67-105 oder per E-Mail an kmu.hilfe@wallduern.de melden. Die Liste mit den Gastronomiebetrieben wird unter www.wallduern.de/togo ständig aktualisiert. Die der Einzelhändler und Unternehmen wird unter www.wallduern.de/shop fortlaufend ergänzt.

"Wir haben bereits letzte Woche mit dem Erstellen der Listen begonnen. Diese sind eine Erweiterung der bisherigen Unternehmenseinträge", so Meikel Dörr, Stabsstelle des Bürgermeisters. "Unternehmen könnten die Situation nun auch dazu nutzen, ihre bisherigen Einträge im städtischen Online-Angebot auf Aktualität zu überprüfen."

Bürgermeister Markus Günther appelliert an die Solidarität der Walldürner: "Wir dürfen das Gemeinsame nicht verlieren. Unsere Unternehmen benötigen Ihre Hilfe." Er bittet die Bürger, gerade in der schwierigen Zeit die lokale Geschäftswelt zu unterstützen, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise etwas abzumildern. "Bestellen Sie nicht einfach arglos im weiten Internet. Werfen Sie lieber einen Blick auf die zahlreichen Angebote unseres Einzelhandels vor Ort. Think global, aber kaaf’s in Dürn!"

Aber auch die anderen Unternehmen erhalten Hilfe und Unterstützung von der Stadt. Dazu hat die Wirtschaftsförderung die Sonderseite www.wallduern.de/kmu erstellt. Die Stadtverwaltung kann man unter der Mailadresse kmu.hilfe@wallduern.de kontaktieren.