Höpfingen. (adb/rüb) Der geplante Windpark "Kornberg" stand gar nicht auf der Tagesordnung der Höpfinger Gemeinderatssitzung am Montagabend. Und doch nahm das Thema breiten Raum ein: Eine halbe Stunde lang ging es um den Windpark und die möglichen Auswirkungen auf den Verkehrslandeplatz Walldürn.

In der Bürgerfragestunde meldete sich Dr. Christian Kuhn (Vorstandsmitglied des Flugsportclubs Odenwald, FSCO) zu Wort. Er stellte den Walldürner Flugplatz als "wichtigen Faktor für Sport, Tourismus, Wirtschaft und Freizeitaktivitäten in den umliegenden Kommunen und der gesamten Region" vor und erkundigte sich, inwieweit die Gemeinde Höpfingen einen langfristigen und nachhaltig sicheren Betrieb des Verkehrslandeplatzes unterstütze. Kuhn sprach das in mehreren Analysen und Studien dokumentierte "wesentlich erhöhte Risiko für den Flugverkehr" an, das von Windkraftanlagen im direkten Einzugsbereich von Flugplätzen ausgehe.

"Wir als Flugsportclub sehen große Risiken bei einer Realisierung des Windparks mit direkten Auswirkungen auf die Flugsicherheit: Wir haben Ängste - um Menschenleben und den Bestand des Flugplatzes", sagt Kuhn und appellierte an Bürgermeister und Gemeinderat, den Flugplatz nicht kommerziellen Interessen des Investors Zeag (Heilbronn) zu opfern.

In seiner Stellungnahme leugnete Bürgermeister Adalbert Hauck nicht die mögliche Beeinträchtigung des Flugplatzes und des Luftverkehrs durch den geplanten Windpark "Kornberg" und räumte offen "entsprechenden Diskussionsbedarf" ein. Dabei müsse man andererseits auch das Ausmaß dieser Beeinträchtigung klären und verschiedene Fachbehörden zu Rate ziehen.

Jedenfalls hätten die Gemeinderäte von Höpfingen und Hardheim im Sommer der erneuten Auslegung des Flächennutzungsplans zugestimmt, während Walldürn kein grünes Licht erteilte. "Wir sprechen von einem schwebenden Verfahren", mahnte Hauck diesbezüglich an und stellte klar, dass der Flugplatz "eine Walldürner Einrichtung ist, die Höpfingen nicht gehört und das Gemeindegebiet nur in seinem Betrieb tangiert". Dr. Christian Kuhn konterte insofern, dass er den Flugplatz als bedeutenden regionalen Wert ansehe und auch von Höpfingen keinerlei finanzielle Zuwendung erhoffe, sondern "lediglich ideelle Unterstützung zum nachhaltigen Weiterbetrieb des Flugplatzes".

Hier lenkte das Gemeindeoberhaupt ein - die Karten würden neu gemischt, sobald weitere konkrete standortbezogene Analysen und Gutachten vorlägen, aber der FSCO habe gleichsam den Entscheid "pro Windkraft" zu akzeptieren. "Neben dem Flugplatz hat auch der Windpark seine Berechtigung, außer es gibt durch entsprechende Gutachten verifizierte Gegenargumente", erklärte Hauck, woraufhin Kuhn das Gremium erneut zu einem Vor-Ort-Termin auf dem Flugplatzareal einlud, um sich über die Situation und mögliche Auswirkungen direkt zu informieren.

Bürgermeister Hauck sah dafür aber aktuell kein Informationsbedürfnis, da es keinen "konkreten Entscheidungsbedarf" gebe. Bevor das vom GVV beauftragte Gutachten zur Flugsicherheit nicht vorliegt, sehe er keine Notwendigkeit für Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Dennoch werde er die Einladung prüfen, sagte Hauck.

Generell habe Höpfingen bislang lediglich eine mögliche Fläche für die Windkraft ausgewiesen. Ob diese Fläche überhaupt geeignet ist, müssten die Fachbehörden entscheiden. "Ob, wann und von wem auf dem Kornberg überhaupt gebaut wird, liegt nicht in der Entscheidung der Gemeinde", stellte Bürgermeister Hauck klar.