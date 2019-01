Wertheim. (pol) Nachdem es im Wertheimer Stadtteil Wartberg dreimal unter ähnlichen Umständen gebrannt hat, suchen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nun nach einem Brandstifter, der bereits rund 200.000 Euro Schaden angerichtet hat. Verletzt wurde bislang niemand. Das jüngste Feuer brach in der Silvesternacht im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit 32 Wohneinheiten aus.

Ein Anwohner entdeckte von seinem Balkon aus die starke Rauchentwicklung und alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die den Brand rasch unter Kontrolle brachte. Der Schaden begrenzt sich auf 14 Lattenrostabteile und deren Inhalt. Die starke Hitzeeinwirkung und die Rauchgasniederschläge haben jedoch auch die Hauptstromzuleitungen und einige Wohnungen direkt über dem Kellerraum in Mitleidenschaft gezogen: Zahlreiche Wohneinheiten sind deshalb seit der Neujahrsnacht stromlos.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 10.000 Euro. Bei zwei vergleichbaren Bränden auf dem Wartberg standen am 11. Januar 2018 Matratzen und weitere Möbel in einem frei zugänglichen Kellervorraum eines Hochhauses in Flammen, am 12. März 2018 bemerkte ein Anwohner in einem mit Brandschutztür geschlossenen Kellerraum offene Flammen - und zwar im Nachbargebäude des nun beschädigten Mehrfamilienhauses. Zwei Kellerabteile brannten damals vollständig aus. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen in allen genannten Fällen von einer Brandstiftung aus.

Info: Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07131/104-4444 entgegen.