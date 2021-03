Bauarbeiter haben in der Mühlenstraße Risse in der Fahrbahn entdeckt. Foto: Stadt Wertheim

Wertheim. (pm) Die Mühlenstraße bleibt also weiterhin gesperrt, Dauer ungewiss. Fußgängerverkehr ist weiterhin möglich. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Sie führen aus dem Taubertal kommend über Reicholzheim, Sachsenhausen und Vockenrot nach Wertheim und in umgekehrte Richtung.

Die Ursache für die Risse, die am Dienstag auf der Fahrbahn der Mühlenstraße in Wertheim aufgetreten sind, ist noch unklar. In den nächsten Tagen finden dazu umfassende Untersuchungen statt. "Erst danach kann entschieden werden, ob die Straße weiterhin gesperrt bleiben muss und welche weiteren Maßnahmen notwendig sind", teilt dazu am Mittwoch das Regierungspräsidium mit.

Seit Mitte Januar saniert das Land die Stützmauer entlang der L506 im Bereich Mühlenstraße stadtauswärts Richtung Taubertal. Im Zuge dieser Arbeiten wurden am Dienstagnachmittag Risse in der Fahrbahn entdeckt. Zur Stabilisierung der Mauer ließ das Regierungspräsidium zunächst noch Schüttgut anliefern. Dann wurde die Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das Regierungspräsidium kündigt für die nächsten Tage umfassende Untersuchungen an. Am Mittwoch wurden die Risse vergossen, um Wassereintritt zu verhindern. Mit Rammkernsondierungen will man den Untergrund im Bereich der Risse näher untersuchen.