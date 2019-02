Wertheim. (pol) Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Wertheim haben die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 4.20 Uhr hatten Zeugen am Donnerstag über den Notruf einen lauten Knall in der Mühlenstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden einen vollkommen zerstörten Geldautomaten im Innenraum der Commerzbank-Filiale vor.

Mindestens zwei unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Personen hatten zuvor offenbar mit Gas die Explosion des Automaten herbeigeführt. Im Anschluss entnahmen sie einen größeren Betrag an Bargeld und flüchteten mit einem dunklen Auto in Richtung Main und dann weiter in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein und suchte mit zahlreichen Streifenwagen vergeblich nach den Unbekannten. Auch ein Hubschrauber der Polizei Hessen unterstützte die Maßnahmen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunklen Auto einer hochwertigen Fahrzeugmarke.

Info: Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09341/81-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.